Во Флоренции начались реставрационные работы в базилике Сан-Миниато-аль-Монте

7 октября 2024 года начались работы по восстановлению и обеспечению сейсмической безопасности базилики Сан-Миниато-аль-Монте, одного из самых известных и важных архитектурных памятников Флоренции, сообщает «Седмица» со ссылкой на агентство ANSA.

Инновационная строительная площадка, доступная для общественности, после ее открытия будет посредством экскурсии гарантировать верующим и туристам доступ к храму на протяжении всего периода выполнения реставрационных работ.

Реставрация церкви, как поясняется в записке, представленной Агентством государственного имущества в качестве заказчика, финансируется Министерством культуры Италии, которое выделит на это 3,6 миллиона евро.

Вмешательство реставраторов продлится около года. Предполагается обезопасить фасад базилики, облицовку колокольни и крышу, а также укрепить стены и колонны и установить систему мониторинга.

Эти операции будут способствовать улучшению структурного состояния церкви, места, широко посещаемого верующими и туристами, и будут гарантировать сохранность памятника путем восстановления его архитектурных и декоративных элементов, имеющих большую историческую и художественную ценность.

Обустройство строительной площадки включает в себя организованные маршруты, позволяющие посетителям получить доступ к помещениям, не мешая рабочим.

Также будет создана интернет-страница, посвященная строительной площадке, с которой можно будет бронировать посещения, следить за ходом работ, просматривать научные публикации и получать информацию в режиме реального времени.

Кроме того, благодаря трехмерному проекту работ, с которым можно ознакомиться онлайн, на строительную площадку также можно будет получить удаленный доступ.

Чтобы сделать впечатление более захватывающим, на главном фасаде базилики также будут созданы интерактивные голографические и видео-маппинговые установки, будут использоваться строительные леса для световых шоу и будут организованы тематические мероприятия.

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Церковь посвящена святому мученику Миниасу (Мина Флорентийский, Миниато), который почитается как первый флорентийский святой. По преданию, он был армянским принцем (в иной версии греческим торговцем), поначалу богатым, жестоким и расточительным. Одумавшись, он удалился в пещеру около Флоренции, где стал вести отшельническую жизнь. Святой Мина оставался там до того времени, когда император Траян Деций около 250 года решил предать его мученической смерти вместе с другими восемью христианами. Святому отрубили голову. Согласно житию, мученик поднял голову, покинул место казни с головой в руке, переплыл на другую сторону реки Арно и отправился умирать в родную пещеру на место своего отшельничества и нынешней базилики на Флорентийской горе. В IV веке на этом месте воздвигли капеллу. Гора получила название Монте алле Крочи (Гора Креста).

Строительство церкви Сан-Миниато-аль-Монте началось в 1018 году при епископе Алибрандо (Гильдебранде). Церковь принадлежала женскому монастырю Бенедиктинского ордена. В 1373 году церковь и монастырь перешли в ведение мужского монастыря «Монте Оливето» — Оливетанской ветви Бенедиктинского ордена. Монахи живут в обители Сан-Миниато-аль-Монте и в наше время.

В комплекс монастыря входит базилика с колокольней XVI века, незавершённой и поврежденной во время осады Флоренции в 1530 году, бывшая летняя резиденция епископов Флоренции (по правую сторону от церкви, 1295—1320 гг.), госпиталь, крепостные сооружения и мемориальное кладбище. К базилике на вершине горы ведет широкая мраморная лестница.

Базилика имеет три нефа, центральный перекрыт двускатной кровлей. Западный фасад базилики завершается треугольным фронтоном с орлом на вершине, восседающим на мешке с шерстью: эмблема цеха торговцев шерстью (Arte di Calimala), которая отвечала за финансирование строительства с 1288 года.

Фасад церкви представляет собой типичное произведение романо-флорентийского стиля, он облицован разноцветными плитами белого и темно-зеленого мрамора (из Прато). Нижний ярус был перестроен в XVI веке наподобие «ложной аркады с колоннами» с пятью полуциркульными арками, опирающимися на полуколонны коринфского ордера. Средняя и две крайние арки имеют дверные проемы, а две промежуточные украшены панелями, составленными из разноцветного мрамора и повторяющими мотив двустворчатой двери. В верхней части фасада расположена мозаика XII века «Христос между Мадонной и Св. Миниато» (1260 г.).

Внутри стены базилики, как и снаружи, облицованы двуцветным мрамором. Храм не имеет трансепта. Главный неф отделен от боковых аркадами на мраморных колоннах коринфского ордера. Потолок главного нефа, что характерно для романской архитектуры, не подшивной, а с открытыми стропилами, которые ярко расписаны в тосканских традициях растительным орнаментом (XIV в.). Пол центрального нефа в 1207 году был выложен мраморной мозаикой со знаками Зодиака и астрологическими символами животных.

На стенах сохранились фрагменты фресок XIII—XIV веков. В конхе апсиды — большая мозаика, представляющая Христа на троне в образе Пантократора, справа от Него — Богоматерь, слева король Армении (Rex Ermenie), подносящий Христу корону (1297 г.). У подножия трона Христа — символы четырех евангелистов.

В восточной оконечности главного нефа — Капелла Распятия (Cappella del Crocefisso, 1448 г.), выполненная необычно, в форме табернакля с цилиндрическим сводом по рисункам Микелоццо ди Бартоломео и навершием с орлом, вторящими одновременно и полукружию апсиды, и изображению орла на фасаде храма. Иконы алтаря с образом святого Миниато написал Аньоло Гадди.

Пресбитерий (1207 г.) примыкает непосредственно к апсиде, приподнят на колоннах и образует второй этаж (антресоль) алтарной части, там же находится амвон (кафедра, 1207 г.), или пульпит (лат. pulpitum — помост, подмостки), романского типа и темплон, облицованные мелкими кусочками зеленого, синего, розового, черного мрамора в стиле косматеско. На пресбитерий ведут две боковых лестницы. Третья спускается вниз, в крипту.

Под пресбитерием находится вход в крипту, перекрытую сводами на колоннах, где в алтаре XI века в небольшом мраморном ковчеге хранятся мощи сввятого Миниато. Колонны и капители выполнены из различных материалов. На капителях сохранились следы позолоты, выполненной в 1342 году. На сводах и стенах крипты можно видеть остатки фресок работы Таддео Гадди (1341 г.).

Справа от пресбитерия имеется проход в Сакристию, расписанную фресками Спинелло Аретино (1387 г.) со сценами истории святого Бенедикта.

К церкви примыкает капелла кардинала Португальского, или капелла Святого Иакова (Сappella di San Giacomo), она представляет собой выдающийся памятник искусства эпохи Возрождения. Она находится в левом, северном нефе церкви, создана между 1459 и 1467 годами в память о кардинале Джакомо ди Лузитания (Giacomo di Lusitania), архиепископе Лиссабона, ученом-гуманисте, племяннике португальского короля и посланнике Ватикана, путь которого пролегал через Флоренцию, где он умер в 1459 году. Кардинал завещал похоронить себя в этой церкви. Капелла спроектирована Антонио Росселлино вместе с братом Бернардо Росселлино, автором скульптурного убранства надгробия (1461 г.). Алтарь и часть росписей выполнены Антонио и Пьеро дель Поллайоло (в настоящее время алтарь хранится в галерее Уффици, в капелле установлена копия).

Сцена Благовещения Марии, «Четыре евангелиста и четыре Отца Церкви» в верхней части торцовой стены капеллы, напротив надгробия, принадлежит Алессио Бальдовинетти и представляет собой выдающееся произведение флорентийского кватроченто. Сводчатый потолок капеллы сплошь облицован блестящей глазурованной майоликой работы Луки делла Роббиа (1467). В центре плафона — изображение Святого Духа в виде голубя, а в круглых медальонах по углам — символы добродетелей кардинала ((Умеренность, Благоразумие, Справедливость и Сила). Мраморное епископское кресло — работа Антонио Росселлино (1466 г.).

В 1520-х годах Баччо д’Аньоло соорудил новую колокольню взамен рухнувшей. Но она также осталась незавершенной. Во время осады города в 1530 году испано-имперскими войсками Микеланджело превратил монастырь и колокольню в крепость. Работы возобновились после войны, колокольня была закончена в 1535 году, но она так и осталась без навершия.

К вершине «Горы Креста», на которой расположена церковь, ведет лестница в 308 ступеней. По преданию, по этой лестнице на гору поднимался Данте Алигьери, дабы «утвердиться в духе». По правой стороне лестницы сохранилось девять больших деревянных крестов, символизирующих «стояния» (итал. stazioni) Крестного пути Христа на Голгофу. Слева, при вступлении на лестницу, укреплена мраморная доска с высеченной по-итальянски надписью — строками из «Божественной комедии» Данте.

Рядом с церковью находится монастырь, здания которого были спроектированы Бернардо и Антонио Росселлино в 1426 году и построены в 1443—1456 годах. Как и при строительстве базилики, средства предоставил цех торговцев шерстью. Монастырь окружен защитными стенами, первоначально построенными Микеланджело, во время осады в 1530 году и обращенными в настоящую крепость с помощью Козимо I Медичи.

Известно также, что в 1455 году Паоло Уччелло расписывал трапезную аббатства в сотрудничестве с Антонио ди Папи. В украшении монастыря также участвовал Бернардо Буонталенти, который в 1547 году написал фреску на сюжет «Путешествие Христа в Эммаус».

Рядом с монастырем в 1295 году архиепископ Андреа де Моцци начал строительство укрепленной летней резиденции Флорентийских архиепископов, завершенное в 1320 году архиепископом Антонио д’Орсо. В 1337 году здание отошло к монастырю и позднее использовалось как конюшня и больница.

В 1924 году монастырь был радикально отреставрирован, и с тех пор снова является действующим монастырем оливетанских бенедиктинцев.