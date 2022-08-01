Власти Индонезии отозвали учебник с некорректным изложением христианства

Правительство Индонезии отозвало учебник для учащихся средних школ после протестов христианской общественности, заявившей о его «еретическом» содержании, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на pravlife.org.

Книгу двух мусульманских писателей об официальной философской доктрине Индонезии «Панчасила» (пять основ) и гражданском воспитании для учащихся младших классов издали в прошлом году. Это вызвало широкую полемику после того, как 26 июля одна из страниц учебника с некорректным описанием протестантизма и католицизма стала вирусной в социальных сетях.

В разделе, посвященном протестантизму, в частности, упоминается: «Господь протестантизма − это Бог, Дева Мария и Иисус Христос как трое единственного числа, или Троица». Подобная формулировка указана и в разделе о католицизме: «Господь католиков тот же, что и у протестантов, а именно Троица − Бог, Дева Мария и Иисус Христос».

Католики, в том числе священники, обратились в социальные сети с критикой министерства за публикацию книги с неприемлемым содержанием. Письмо с просьбой к министру образования отредактировать учебник и привлечь к этому процессу религиозные учреждения опубликовала также влиятельная межцерковная группа «Сообщество церквей Индонезии».

Как заявил преподаватель догматического богословия в Джакартской философской школе священник Андреас Атаволо, содержание книги «абсолютно неправильное и еретическое». Он напомнил, что католики «верят в Бога, Единого в трех Лицах: Отца, Сына и Святого Духа». «Дева Мария почитается католиками как Богородица, и Она никогда не являлась Богом, как часто утверждают некоторые. Католики проявляют преданность Деве Марии, а не поклоняются ей», – напомнил священник.

26 июля Министерство образования, культуры, исследований и технологий Индонезии сообщило, что оно совместно с Индонезийской конференцией епископов и Сообществом церквей Индонезии в ближайшее время проведет анализ содержания учебника.

«Мы отзываем книгу, которая в настоящее время распространяется в электронном формате, и вскоре заменим ее исправленным изданием. Что касается печатной версии, мы остановили процесс печати, и в следующем тираже будет использована исправленная редакция», – говорится в сообщении министерства.