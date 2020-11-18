Власти Франции разрешат католикам проводить мессы не ранее декабря — СМИ

Париж, 18 ноября. Католической Церкви во Франции и другим религиозным организациям власти разрешат проводить мероприятия с участием верующих, запрещенные сейчас из-за коронавируса, не ранее 1 декабря.

Об этом представителям религиозных организаций страны сообщил премьер-министр Франции. Ранее Государственный совет Франции (высшая судебная инстанция по административным делам) отклонил требование французских епископов о возобновлении публичных служб во время национального карантина.

Глава конференции французских епископов Эрик Мулен-Бофор уточнил, что возобновление религиозных мероприятий будет возможно только при соблюдении строгих санитарных правил.

Во Франции с 30 октября действуют строгие карантинные меры, в том числе запрет на все религиозные мероприятия, кроме похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний с шестью участниками церемонии.

По сообщениям СМИ, французские католики провели акции протеста с призывом возобновить мессы, запрещенные властями страны с 30 октября в рамках мер по противодействию распространению коронавируса. Наиболее масштабные акции прошли в Страсбурге, Бордо и Нанте. Верующие выразили несогласие с запретом на собрания в соборах и храмах. Они потребовали от властей разрешить проводить службы. Подобная акция также состоялась в Париже возле церкви Сен-Сюльпис, мероприятие завершилось общей молитвой на площади перед собором.

В поддержку католиков выступил председатель Сената (верхняя палата парламента) Жерар Ларше, который в интервью телеканалу LCI выразил мнение, что мессы могли бы возобновиться при условии «соблюдения санитарных мер».

Согласно последним данным властей, с начала пандемии во Франции зафиксировано 1 954 246 случаев заражения коронавирусом.



Источники: Благовест-инфо, ТАСС, Интерфакс-Украина