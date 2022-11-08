Владыка Иосиф Верт в Санкт-Петербурге: Божественная Литургия в приходе Сошествия Святого Духа и участие в заседании ККЕР

С субботы прошлой недели Епископ Иосиф Верт находится в Северной столице в служебной командировке, которая продлится до нынешней пятницы включительно. Первая половина поездки была посвящена архипастырской визитации в местную греко-католическую общину. А уже сегодня Его Преосвященство примет участие в открывающемся пленарном заседании Конференции католических епископов России, которое будет проходить 8-9 ноября также в Санкт-Петербурге.

В минувшее воскресенье, 6 ноября 2022 года, Владыка Иосиф — Правящий Архиерей для католиков византийского обряда на территории РФ — совершил Божественную Литургию св. Иоанна Златоуста в петербургском приходе Сошествия Святого Духа.

История этого прихода восходит к началу двадцатого столетия. Изданный императором Николаем II в 1905 году Манифест об укреплении начал веротерпимости позволил русским католикам собираться для совместного участия в Литургии под началом о. Алексея Зерчанинова. Уже в день Пасхи 1909 года домовая церковь Святого Духа открылась публично и впоследствии была преобразована в приход, так как число верующих неизменно возрастало. Несмотря на еще продолжающиеся притеснения, свой расцвет приход пережил после 1917 года, когда был учрежден Экзархат для русских католиков византийского обряда во главе с протопресвитером Леонидом Федоровым (в настоящее время он причислен к лику блаженных), а приход был официально зарегистрирован и признан Временным правительством. На период 1918 года число прихожан составляло около 400 человек, но в результате преследований коммунистического режима к 1922 году их осталось всего 70. В том же году приход был официально закрыт властями и возродился лишь в последние десять лет. В 2016 году приходу было возвращено его официальное название. Сегодня петербургская Свято-Духовская община объединяет несколько десятков человек, верно и с любовью хранящих традиции восточного обряда. Визит Архипастыря для них – это всегда значительное и радостное событие.

Преосвященному Кир Иосифу сослужили настоятель прихода о. Александр Бургос, ректор Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге монс. Сергей Тимашов, а также студент этой семинарии диакон Илья Астапов.

Непосредственно после Литургии Владыка Иосиф посвятил некоторое время беседе с прихожанами, проходившей в теплой и доверительной атмосфере. В общении с Отцом Епископом верные рассказали ему о своем опыте синодальных обсуждений, инициированных Папой Франциском. А Ординарий, в свою очередь, поделился историями из детства и рассказал о важных аспектах духовного возрастания каждого верующего. В ходе визитации Владыка также пообщался лично с каждым верным, попросившим его о такой возможности.



В материале использованы видео и фото Михаила Фатеева

