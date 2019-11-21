Владыка Иосиф Верт совершает пастырский визит в Алтайский край

С 22 по 24 ноября продлится визит Ординария Преображенской епархии Преосвященного Иосифа Верта в приходы центра Алтайского края. В пятницу 22 ноября он встретится в здании Краевой администрации с вице-губернатором региона. Речь, среди прочего, пойдет и о передаче в собственность епархии исторического храмового здания, за возвращение которого католики Барнаула борются вот уже более 25-ти лет. 25 июня текущего года Алтайский арбитражный суд утвердил мировое соглашение, согласно которому мэрия Барнаула обязуется передать католикам здание на проспекте Ленина, 44, в котором почти 90 лет назад располагался костел, а сейчас находится аптека. Объект должны передать в течение шести месяцев со дня вступления судебного решения в силу.



Что же касается собственно пастырской программы визита, то Владыка Иосиф посетит приход Воздвижения Святого Креста Господня в Новоалтайске, некоторые сельские и поселковые пастырские пункты, а в торжество Христа Царя Вселенной 24 ноября возглавит Святую Мессу в католическом приходе Барнаула, который в этот день отметит свой престольный праздник. Кроме того, как это бывает обычно, предусмотрено общение Архипастыря в неформальной обстановке со священниками, сестрами-монахинями и верными мирянами местных католических общин.