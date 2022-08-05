Владыка Иосиф Верт принял участие в открытии уникальной выставки армянской культуры из собрания московского музея

Шедевры изобразительного искусства Армении и уникальные христианские реликвии – в Новосибирском государственном художественном музее 4 августа начала работу выставка «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири» из собрания музея «Тапан» (г. Москва).

В 2022 году отмечаются две юбилейные даты: 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения, а также 25-летию с момента подписания Договора о дружбе. Накануне открытия выставки «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири» в Новосибирскую область прибыла делегация во главе с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископом Езрасом Нерсисяном.

Приветствуя участников делегации, первый вице-губернатор региона Юрий Петухов поблагодарил архиепископа за содействие в организации выставки. Он подчеркнул, что в 2022 году проходят Дни культуры Армении в России и Дни духовной культуры России в Армении, а две страны объединяют глубокие культурные и духовные связи. Архиепископ Езрас Нерсисян отметил, что наши народы связывает прочный фундамент духовного братства.

На церемонии открытия выставки присутствовали представители областной и городской власти, общественные и культурные деятели, а также лидеры крупнейших религиозных организаций, действующих на территории Новосибирской области. Гостями от Католической Церкви на торжественном мероприятии были Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Епископ Иосиф Верт и священник-иезуит из Томска о. Овсеп Меликсетян, принадлежащий к обширной армянской национальной диаспоре.

Московский музей «Тапан» является своеобразным хранителем истории и культуры армянского народа: в самом названии кроется символичная мысль: «тапан» в переводе с армянского языка означает «ковчег». В нем гармонично соединяются традиционное и современное, передавая культурное наследие поколениям.

В залах Новосибирского художественного музея представлены уникальные исторические артефакты, бесценные христианские реликвии и шедевры изобразительного искусства Армении из основной экспозиции музея «Тапан». Среди экспонатов – крест с частицей Креста Господня, мощевик с частицей мощей святого Григория Просветителя, мощи святого Власия Себастийского, акварель Ивана Айвазовского, работы Геворка Башинджагяна.

Задача нынешнего выставочного проекта в Новосибирске — это сохранение и популяризация культуры, как мощнейшего средства укрепления международных, дружеских связей и объединения людей, независимо от их национальности, языковой и религиозной принадлежности. Выставка «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири» является важнейшим общественным событием представляя глубокие культурные связи между Арменией и Россией.

С подробной информацией о выставке можно ознакомиться на сайте музея.

Фото — nso.ru