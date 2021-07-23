Владыка Иосиф Верт отправляется с визитом в Екатеринбург

Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт продолжает практику рабочих поездок по приходам и деканатам, которая была недавно возобновлена после долгого перерыва, вызванного карантинными мерами в связи с эпидемией коронавируса.

Сегодня Владыка отправляется с очередным архипастырским визитом в город Екатеринбург.

В предстоящее воскресенье 26 июля главный католический храм столицы Урала будет отмечать свой престольный праздник — торжество Святой Анны.

На Праздничной Мессе, которая начнется в 12 часов (по Екб), Преосвященный Иосиф также преподаст таинство Миропомазания нескольким прихожанам местной общины.

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Напомним, что в конце июня Правящий Архиерей уже побывал в Алтайском деканате, посетив приход Святого Петра в поселке Тальменка. А в начале июля состоялось посещение двух приходов Центрального деканата — в городе Куйбышеве, а также в деревне Добринка Чановского района Новосибирской области.