Владыка Иосиф Верт обратился с письмом к архиепископу Джованни Д’Аниелло, назначенному Апостольским нунцием в Российской Федерации

Новосибирск, 2 июня 2020 г.

Ваше Высокопреосвященство!

Вчера мы узнали о Вашем назначении Апостольским Нунцием в Российской Федерации, а сегодня Вы уже опередили меня Вашим письмом. Большое спасибо за одно и другое! Ваши слова, что это назначение в нашу страну Вы принимаете как дар Бога, глубоко тронули меня. Хотя в нашей стране и в нашей Церкви много несовершенства, Вы найдёте здесь ещё больше позитивного и прекрасного. Вы действительно найдёте здесь много нового, что несомненно обогатит Ваш духовный и человеческий багаж.

Мы строим сегодня в России на фундаменте мучеников XX-го века, и это придаёт нам смелость, мужество и надежду. Не бойтесь, и Вы в своём служении в России обретёте помощь и заступничество мучеников XX-го века!

Надеюсь скоро встретить и поприветствовать Вас в Москве, но также уже сейчас приглашаю Вас в Западную Сибирь, чтобы и верные Преображенской епархии могли приветствовать Вас как нового Посланника Папы Франциска. Желаю Вам Божией помощи и защиты от Covid-19 и всех опасностей на Вашем пути из Бразилии через полмира в Россию.

+Иосиф Верт

Ординарий Преображенской епархии,

Ординарий для католиков Византийского обряда в России