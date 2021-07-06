Визитация Преосвященного Иосифа Верта в приходы Куйбышева и Добринки (+ ФОТО)

Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт продолжает практику архипастырских визитов, которая была недавно возобновлена после долгого перерыва, вызванного карантинными мерами в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее мы уже сообщали, что в конце июня Правящий Архиерей побывал в Алтайском деканате, посетив приход Святого Петра в поселке Тальменка. А в самом начале второго летнего месяца состоялась новая поездка.

Программа нынешнего визита Отца Епископа была рассчитана на два дня и включала в себя посещение двух приходов Центрального деканата, расположенных на расстоянии ок. 300 и 450 км к западу от столицы Сибири.

В субботу, 2 июля 2021 года, Владыка побывал в деревне Добринка, которая расположена в Чановском районе Новосибирской области и является филиалом более крупного прихода Свв. Апостолов Петра и Павла в городе Кубышеве. В этот день визита Преосвященного Иосифа сопровождали священник Дитмар Зайфферт и недавно рукоположенный диакон Сергей Петров, а также группа паломников, состоящая из прихожан из других районов и филиалов куйбышевского прихода.

Знаменательным событием для прихожан, гостей, паломников и всех жителей Добринки стало освящение памятного Креста, установленного на месте некогда разрушенного костела. (Католический храм был построен на этом месте поляками, которые жили в Добринке. Церковь освятили ориентировочно в 1905-06 гг. Позже, к сожалению, её постигла та же участь, что и многие храмы во время 70-летнего правления безбожной власти.)

Сразу после церемонии освящения Креста — здесь же, у его подножия, на открытом воздухе, «вне стен» — была отслужена Святая Месса.

Обращенное к верным после чтения Евангелия слово Архипастыря не оставило никого равнодушным. Наши предки молились здесь в 1906 году, мы молимся здесь же более века спустя, сказал Владыка во время проповеди. Но молитвы наши «работают в обе стороны»: и те, кто приезжал в этот храм 100 лет назад молиться — они молились сегодня вместе с нами, а мы, в свою очередь, тоже сегодня молимся вместе с ними, на этом же самом месте, «ибо у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3, 8).

После богослужения всех его участников, около 40 человек, ожидало небольшое праздничное чаепитие с возможностью непосредственного личного общения друг с другом и Епископом.

Таким был первый день епископской визитации.

На следующий день, в воскресенье 4 июля, состоялась главная Месса нынешнего визита, на которой прихожане теперь уже Куйбышева вместе с Правящим Архиереем смогли отметить свой Престольный Праздник – торжество Святых Апостолов Петра и Павла. На праздничную Литургию приехали также гости из других населенных пунктов и филиалов этого прихода.

Перед самой Святой Мессой имело место освящение строящегося мемориального комплекса – это воздвигаемый при участии прихожан памятник, посвященный всем католикам XX века: священникам, монашествующим и мирянам, сохранившим веру в годы гонений.

Во время праздничного богослужения Владыка уделил Таинство Миропомазания трем прихожанам. Также архипастырь смог принять исповедь у всех, кто пожелал в этот день приступить к Таинству Покаяния.

Стоит отметить, что оба дня визита вместе с народом Божиим читалась Благодарственная молитва по поводу 30-й годовщины обретения религиозной свободы и восстановлении структур Католической Церкви в России.

Кроме того, Отец Епископ призвал молиться о диаконе Сергее Петрове, которого он назвал сыном этого прихода. И не забывать молиться о других призваниях, чтобы Нива Господня не оставалась без служителей. Ещё Владыка тепло поблагодарил сестер из Конгрегации Иисуса. Российский филиал этого монашеского Ордена завершает свою работу в нашей стране.

В свою очередь принявшие эти таинства и все прихожане поблагодарили Преосвященного Иосифа за благодать и отеческое внимание. А затем было общее фото на память, благословение, общение…

В тот же день Владыка вернулся в Новосибирск.



По информации Максима Григорьева

Также редакция СКГ благодарит семью Драйлингов и сестер Конгрегации Иисуса за предоставленные фотоматериалы: