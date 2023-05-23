Епископ Иосиф Верт посетил с пастырским визитом приходские общины в Нижневартовске (+ ФОТО)

С 20 по 22 мая 2023 г. Владыка Иосиф Верт находился в Нижневартовске (Ханты-Мансийский Автономный округ, Тюменская область), совершая архипастырскую визитацию сразу двух общин – восточного и западного обрядов.

В силу пока неурегулированных формальностей до сих пор католическая община этого крупного города нефтегазоносного Севера собирается на молитву в часовне приходского дома, несмотря на то, что построенный здесь храм во имя Святого Николая Чудотворца был торжественно освящён ещё год назад – 22 мая 2022 года.

Некоторыми подробностями поездки Правящего Архиерея в этот регион Преображенской епархии с нами поделился настоятель греко-католического прихода Свт. Николая в Нижневартовске протоиерей Алексей Баранников:

— Это был плановый пастырский визит Отца Епископа. Изначально данная поездка планировалась в связи с годовщиной освящения храма. Однако в самом здании церкви мы не могли отпраздновать это событие, поскольку по техническим причинам наш храм временно не функционирует. Поэтому можно сказать, что это был скорее визит ободрения и поддержки – как в связи с теми работами, которые ещё надо сделать для открытия храма, так и в связи с моим личным состоянием здоровья, а также необходимостью серьезного восстановления после недуга. И, конечно, было много общения с прихожанами.

Кроме того, дни визитации были насыщены богослужениями – и в субботу 21 мая, и в воскресенье 22 мая Владыка возглавлял литургии для католиков византийского обряда и мессы для верных латинской традиции. После каждой службы были встречи с приходами, на которых обсуждались возникающие вопросы и всё это чередовалось неформальным общением архипастыря со своей паствой. Один из вопросов касался, например, календарной реформы, которая сейчас происходит в Греко-Католической Церкви. Известно, что наши братья из УГКЦ с первого сентября этого года переходят на ново-юлианский календарь, в котором непереходящие праздники (в том числе Рождество) совпадают с григорианским — то есть западным — календарём, а переходящие циклы (например, Пасхалия) продолжают рассчитываться в соответствии с традицией юлианского — «восточного» — календаря. Но пока этот вопрос перед российскими греко-католиками остается открытым: по словам Ординария для католиков византийского обряда в РФ, серьезное обсуждение на эту тему ещё только предстоит.

Вообще, как и всегда, весь нынешний визит Владыки был очень приятный, «отцовский». Архипастырь душевно и очень внимательно общался со всеми нами – сёстрами, прихожанами и с вашим покорным слугой. Так что, Слава Богу за всё…