Визит Папы Франциска в Венгрию завершен

Святая Месса, которую Папа Франциск возглавил в воскресенье 12 сентября на площади Героев в Будапеште по случаю закрытия 52-го Международного Евхаристического Конгресса, завершилась чтением молитвы «Ангел Господень», после чего Святейший Отец преподал всем присутствующим свое апостольское благословение. Ранее к Предстоятелю Вселенской Церкви обратился председатель Папского Комитета Международных Евхаристических Конгрессов архиепископ Пьеро Марини, а Папа попрощался с Венгрией.

Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева:

Евхаристия означает «благодарение», – напомнил Папа Франциск перед чтением молитвы «Ангел Господень» и выразил благодарность «великой венгерской христианской семье» с ее обрядами и историей, приветствовал католиков и верующих других конфессий, «идущих к полному единству», а также лично Патриарха Варфоломея.

Выразив признательность гражданским и религиозным властям за радушный прием, Святейший Отец поблагодарил народ Венгрии и, ссылаясь на слова гимна, сопровождавшего Евхаристический Конгресс, сказал: «Пусть Крест и сегодня будет опорой вашего спасения, вашим мостом между прошлым и будущим! Символом этого конгресса является ‘Крест миссии’: пусть он побудит вас провозглашать своей жизнью освобождающее Евангелие о безграничной нежности Бога к каждому человеку. Сегодня мир испытывает голод из-за отсутствия любви, и Евангелие – это пища, которой ждет человек».



«Сегодня недалеко отсюда, в Варшаве, два свидетеля Евангелия провозглашены блаженными: кардинал Стефан Вышинский и Елизавета Чацкая, основательница общины сестер-францисканок – служительниц Креста», – продолжил Папа. Примас Польши, которого арестовывали и заключали в тюрьму, всегда был мужественным пастырем по сердцу Христову, глашатаем свободы и человеческого достоинства; сестра Елизавета, потерявшая зрение в юности, посвятила всю свою жизнь помощи слепым. «Пусть пример новых блаженных побуждает нас превращать тьму в свет силой любви», – призвал Папа.

«Мы читаем молитву ‘Ангелус’ в день литургического почитания Святейшего имени Марии, – отметил Преемник Святого Петра. – В древние времена венгры из благоговения не произносили имя Марии, но называли Ее тем же почетным титулом, которым называют королеву. Пусть ‘благословенная Царица, ваша древняя покровительница’ сопутствует вам и благословляет вас! Из этого величественного города я благословляю всех, особенно детей и молодежь, пожилых и больных, бедных и отверженных. Боже, благослови венгров!» – воззвал Папа.



По окончании богослужения на площади Героев в столице Венгрии Понтифик проследовал в аэропорт, откуда вылетел в Словакию. Таким образом первый этап 34-й Апостольской поездки Папы Франциска завершился.