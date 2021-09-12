Визит Папы Франциска в Словакию начался с экуменической встречи

Во второй половине дня насыщенного событиями воскресенья 12 сентября Папа Франциск покинул Венгрию и начал второй этап своего четырёхдневного Апостольского визита – поездку в Словацкую Республику. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



После официального приёма в международном аэропорту Братиславы Епископ Рима отправился в Апостольскую нунциатуру, которая станет его резиденцией на ближайшие четыре дня, где принял участие во встрече с членами Экуменического Совета Церквей Словакии. В эту организацию входят 11 некатолических Церквей Словакии, а Конференция католических епископов Словакии имеет в ней статус наблюдателя.



Обращаясь к представителям христианских Церквей страны, Предстоятель Вселенской Церкви отметил: эта встреча – «знак того, что христианская вера в этой стране является – и хочет быть – семенем единства и закваской братства». После суровых гонений атеистического режима в страну пришла религиозная свобода, однако «трудно жить верой в свободе»: существует искушение «снова стать рабом, но уже не режима, а ещё худшего рабства – внутреннего».



Именно на этих землях, отметил Папа, «зародилась братская евангелизация, отмеченная печатью святых братьев из Фессалоник Кирилла и Мефодия»: да помогут они продвигать братское единение между нами во имя Иисуса. «С другой стороны, как мы можем надеяться на то, что Европа заново откроет свои христианские корни, если мы первыми будем вычеркнуты из полного единства? Как мы можем мечтать о Европе, свободной от идеологий, если мы боимся поставить свободу Иисуса выше потребностей отдельных групп верующих? Да помогут нам святые Кирилл и Мефодий, ‘предтечи экуменизма’, стремиться в Святом Духе к примирению различий; к единству, которое, не будучи единообразием, является знаком и свидетельством свободы Христа, Господа, ослабляющего узы прошлого и исцеляющего нас от страхов и нерешительности».



Еще один совет Епископа Рима касался действий. «Единство достигается не столько благими намерениями и приверженностью каким-то общим ценностям, сколько совместными делами на благо тех, кто приближает нас к Господу, а именно бедных, ибо в них присутствует Иисус» (см. Мф 25,40). Делиться милосердием означает открывать более широкие горизонты, «преодолевая предрассудки и непонимание», подчеркнул Святейший Отец: «Пусть дар Божий пребудет на столе у каждого: хотя мы ещё не можем разделить единую Евхаристическую трапезу, мы уже готовы вместе принять Иисуса, служа Ему в бедных. Это знак будет выразительнее многих слов, и он поможет гражданскому обществу осознать особенно в эти неспокойные времена, что лишь встав на сторону слабейших, мы действительно выберемся из пандемии».



В заключение Папа Франциск поблагодарил христианских лидеров Словакии за их добрососедство и сотрудничество «ради евангельской закваски», призвав их продолжать путь экуменизма – драгоценное и незаменимое сокровище. Позднее Папа встретился в здании нунциатуры со своими собратьями по Ордену иезуитов.

