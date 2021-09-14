Визит Папы Франциска в Словакию – день третий: служение греко-католической Божественной Литургии в Прешове

Третий день своего Апостольского визита в Словакию Папа Франциск начал с поездки в город Прешов в восточной части страны, где возглавил служение греко-католической Божественной Литургии Святого Иоанна Златоуста на площади перед местным Дворцом спорта. Напомним, что 14 сентября Церковь празднует Воздвижение Креста Господня по Григорианскому календарю.



Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:



«Мы проповедуем Христа распятого […] Божию силу и Божию премудрость»: с этих слов святого апостола Павла из Первого послания к Коринфянам Папа Франциск начал свою проповедь. Итак, в литургическом чтении Апостола в этот праздничный день звучат два утверждения: Крест – это премудрость и сила Божия, но в то же время это соблазн и безумие в глазах человеческой премудрости. Крест был орудием смерти, но именно от него проистекла жизнь. Евангелие от святого Иоанна помогает нам понять эту тайну. Созерцая распятого Христа, евангелист пишет: «Видевший засвидетельствовал» (Ин 19,35). Таким образом, святой апостол Иоанн видит и свидетельствует. Что же видит он у подножия Креста Христова? Безусловно, пояснил Папа, он видит то же самое, что и видели все остальные: невинного и благого Иисуса, в муках умирающего посреди двух злодеев. «Речь идет об одном из множества проявлений несправедливости, об одной из многих кровавых жертв, которые не меняют истории; об очередном доказательстве, что ход событий в мире неизменен: хороших устраняют, а плохие побеждают и процветают».



Действительно, в глазах мира сего Крест – это поражение, и все мы рискуем остановиться именно на этом первом, поверхностном взгляде. Речь идет о большом искушении, подчеркнул Преемник Святого Петра: стремиться «к христианству победителей, к триумфальному христианству, которое имеет значение и важность, получает славу и почет. Однако христианство без Креста – полностью мирское и бесплодное». Святой Иоанн видел в Кресте Господнем деяние Бога, он видел, что Господь не потерпел поражение: это Бог, добровольно пожертвовавший Собой за каждого человека. Бог мог бы держаться на расстоянии от нашей убогой и беспощадной истории, но Он пожелал погрузиться в нее, причем самым трудным способом: на Кресте. Почему же Он это сделал? Потому что Он желал, чтобы никто, ни один человек на Земле, в каком бы безнадежном положении ни находился, не был лишен возможности встретить Его – прямо там, в своем отчаянии, во мраке, в одиночестве, в собственной убогости и собственных ошибках. Некоторые святые, продолжил Папа, говорили, что Крест – это книга, которую нужно открыть и прочитать. Недостаточно приобрести книгу для красоты, — то же самое и в отношении Креста. Мы видим вокруг множество распятий – на груди у людей, в домах, в автомобилях. Но они теряют смысл, если мы не останавливаемся и не взираем на Распятого, не открываем Ему наше сердце, остаемся равнодушными перед Его язвами. Тогда Крест остается для нас закрытой и непрочитанной книгой: мы знаем ее название и автора, но она никак не влияет на нашу жизнь. «Давайте не будем сводить Крест к предмету почитания и тем более к политическому символу, к знаку религиозной и общественной значимости», – призвал Предстоятель Вселенской Церкви.



От созерцания Распятого проистекает следующий шаг: свидетельство. Если мы взором погружаемся в Иисуса, Его лик начинает отражаться на нашем лице, Его черты становятся нашими чертами. Епископ Рима упомянул о многочисленных словацких мучениках, которые были свидетелями Христа и погибли за имя Его. Но и сегодня, отметил Святейший Отец, нет недостатка в возможностях для христианского свидетельства. «Благодарение Богу, здесь никто не преследует христиан, как это происходит в очень многих частях света. Но свидетельство может быть ослаблено обмирщением и посредственностью. Крест же требует ясного свидетельства, потому что Крест – это не знамя, которое мы поднимаем, но чистый источник нового образа жизни».



В заключение Римский Понтифик попросил не забывать о тех, кто нас вскормил и взрастил в вере: «Именно они – наши герои, герои повседневности». Именно эти люди изменяют историю: вера распространяется не посредством структур, а благодаря свидетельству. Папа Франциск призвал молить Пресвятую Богородицу о благодати «обратить наш сердечный взор к Распятому: тогда наша вера сможет расцвести во всей полноте и плоды нашего свидетельства достигнут зрелости».