Визит кардинала Паролина в Камерун является свидетельством особого внимания Преемника Святого Петра к делам Африки

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин с 28 января по 3 февраля 2021 года находится в Камеруне с официальным визитом. Его сопровождает сотрудник Отдела по взаимоотношениям с государствами монсеньор Иван Сантус.

Путешествие имеет целью, в частности, стать свидетельством особого внимания Вселенской Церкви и Святейшего Отца к Африканскому континенту – земле, отмеченной необычайными духовными и материальными богатствами, но и отмеченной многими страданиями. Всё это особенно актуально в нынешней чрезвычайной ситуации пандемии COVID-19. Поездка высокого ватиканского иерарха, кроме того, является конкретным выражением «совместных солидарных усилий, направленных на служение достоинству и благу всех людей, примирению в обществе, исцелению социальных язв, проявлением уважения и гостеприимства». Именно к этому призвал Папа Франциск в своем Послании на Всемирный день мира, отмечаемый 1 января и прошедший в этом году под девизом «Культура заботы как путь мира».

Программой визита предусмотрены встречи с госсекретаря Святого Престола с представителями властей страны. Кардинал Паролин также отслужит Святую Мессу в Кафедральном соборе Баменды, в ходе которой возложит митрополичий паллий на местного архиепископа Эндрю Нкеа Фуанию, и посетит благотворительный комплекс «Очаг надежды» в Яунде, основанный сорок лет назад иезуитом Ивом Лесканом для помощи беспризорникам и молодым заключенным.

По материалам Vatican News