Визит главы ватиканской дипломатии в Россию завершен

Вечером 10 ноября секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, завершающий свой визит в Россию, возглавил Мессу в католическом соборе Успения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге. Ватиканскому иерарху сослужили Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, священнослужители из католических приходов и общин северной столицы. Следует отметить, что посещение Петербурга не входило в официальную программу визита, однако сам Высокопреосвященный Галлахер настоял на этой поездке, поскольку, по его собственным словам, побывать в городе на Неве было его давним желанием.

А в первой половине дня архиепископ Пол Ричард Галлахер в сопровождении Апостольского нунция, сотрудников нунциатуры и епископа Николая Дубинина посетил Смольный, где провёл встречу с Председателем Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгением Григорьевым. Глава Комитета приветствовал высокого гостя от имени Губернатора и Правительства Санкт‑Петербурга и поблагодарил его за желание посетить северную столицу. В ходе встречи стороны обсудили возможности культурного обмена между Санкт‑Петербургом и Святым Престолом. Начальник отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов, который также принял участие в диалоге, отметил, что город на Неве, который известен одной из самых больших католических общин в России, всячески поддерживает традицию диалога между различными конфессиями, которая сложилась со времён его основания. Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с отношением Католической Церкви к вакцинации, и различные аспекты межконфессиональных отношений.

Подводя итоги, своего рабочего визита в Российскую Федерацию глава ватиканского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность дальнейшего углубления диалога и выразил надежду, что уже состоявшиеся переговоры и контакты обязательно принесут в будущем позитивные плоды.

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Заглавное фото с сайта Комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга