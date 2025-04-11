Викарий Римской епархии выступил на парламентских слушаниях о социальных проблемах Вечного города

Генеральный викарий Римской епархии кардинал Бальдассаре Реина выступил на парламентских слушаниях по приглашению Комиссии по расследованиям. Встреча была посвящена проблемам безопасности и деградации Рима, в особенности его окраин. Передает Vatican News.

Иерарх начал свой доклад, подчеркнув, что по этому вопросу следует рассуждать с точки зрения самых обездоленных жителей Рима, и отметил: проблема периферий заключается в том, что отношение госучреждений к ним ограничивается чрезвычайными ситуациями. Когда на окраине совершаются преступления или какие-то из ряда вон выходящие события, то они производят шум лишь на несколько часов, а потом полностью исчезают из объективов, оставляя лишь чувство утраты доверия, неверие в возможность что-то изменить и во вмешательство общественных институтов.

«Церковь Рима, как раз в этот период приближения Пасхи, чувствует своим долгом передать повсеместный крик боли, исходящий из нашего города, но в то же время возвестить, что именно Пасха, воскресение Христа, победившего смерть, — это повод утвердить принцип жизни, которая сильнее смерти, любви, которая сильнее ненависти, надежды, которая сильнее безропотности или отчаяния».

Многие люди, пояснил кардинал, не ограничиваются жалобами или протестами, но действуют в различных ситуациях, сложившихся в Вечном городе, свидетельствуя о возможных путях выхода из кризиса.

Реина поделился синодальным опытом Церкви, вовлекшим различные общины и реалии, и упомянул о недавнем апостольском послании Папы Франциска «Подлинная красота», в котором в пастырском ключе звучит призыв сгладить разобщение между центром и окраиной Рима.

В рамках синодального пути его участники особым образом вспоминали знаменитую «конференцию о бедах Рима» 1974 года. Кардинал Реина констатировал, что и сегодня Рим нуждается в исцелении многих ран, и изложил статистику, добавив к ней собственные размышления и рекомендации.

В Риме проживают 2,8 миллиона человек, и столько же ежедневно прибывают в столицу по работе и учебе, в качестве туристов или для того, чтобы воспользоваться административными и медицинскими услугами. Повсеместно растут неравенство и поляризация, и Вечный город на обложках журналов не похож на реальный Рим. Достаточно подумать о тысячах римлян, не имеющих крова или живущих в крайне неблагополучных условиях. Согласно официальным данным Института статистики, 17,7 процента жителей Рима испытывают значительные экономические и социальные трудности.

Иерарх отметил огромный контраст в доходах: доход зависит от возраста, пола, гражданства и даже страны рождения. Во втором муниципалитете Римской коммуны средний индивидуальный годовой доход превышает 43 тысячи евро, а в шестом муниципалитете не достигает и 18 тысяч евро. В большинстве остальных римских муниципалитетах средний доход составляет около 25,5 тысяч евро.

Центр Рима все больше превращается в город для туристов и все меньше подходит для семей: семьи и молодежь в основном проживают на окраинах, где услуги и уровень жизни оставляют желать лучшего.

В Риме наблюдается и контраст между ростом некоторых структур — спортивных и культурных центров, а также санитарных учреждений, — и кризисом других структур: например, участковых врачей становится все меньше, доступ к медицинским услугам все сложнее и ожидание этих услуг стало «бесконечным», сказал кардинал Реина. С одной стороны мы видим невероятный рост культурных и туристических инициатив, с другой — многочисленных бездомных, нестабильность работы и ухудшение условий труда. При этом в столице есть около 200 тысяч пустующих квартир, часть которых принадлежит публичной администрации. Пустующие дома становятся местом незаконного заселения – его называют здесь «оккупацией» — криминальными группировками, промышляющими наркоторговлей и проституцией.

Тревожным феноменом римский иерарх называет и рост краткосрочной аренды, что усложняет доступ к жилью для семей, нуждающихся в долгосрочной аренде. По данным на 2024 году, за десять лет число римлян, проживающих в центре, снизилось на 38 процентов.

Для решения жилищного кризиса кардинал Реина предложил, в частности, ввести мораторий на выселение должников по случаю Юбилея, предусмотрев фонд для возмещения убытков; он также призвал не поощрять краткосрочную аренду.

Говоря о культурной и воспитательной бедности, кардинал Реина упомянул о проблемах римской окраины: распространение зависимостей, прежде всего от наркотиков, рост долгов, увлечение азартными играми и возвращение феномена ростовщичества. В числе причин культурно-воспитательной бедности иерарх назвал низкое качество преподавания в густонаселенных районах города, недостаточно возможностей заниматься спортом, искусством, музыкой и так далее. В Риме 10,7 процента молодых людей в возрасте от 15 до 29 относят к категории «NEET» (они не учатся и не работают). Кардинал Реина перечислил возможные меры для противодействия кризису воспитания: одна из них – расширение системы продленного дня, в том числе и для того, чтобы пойти навстречу работающим родителям и помочь детям с питанием (по данным «Каритас», 7 процентов пользователей благотворительных столовых этой организации составляют дети, которых приводят родители).

Безопасность окраин также требует вложения усилий: в некоторых римских районах жители вынуждены иметь дело со своеобразным «комендантским часом», не имея возможности выйти на улицу в темное время суток. Увеличение числа полицейских, надлежащее освещение улиц, организация общественного транспорта и уборки мусора – это лишь некоторые меры, которые могли бы преодолеть риторику чрезвычайных ситуаций, отметил генеральный викарий Римской епархии.

В заключительной части своего доклада он перечислил формы сотрудничества, которые предлагает со своей стороны поместная Церковь: это и предоставление помещений для групп продленного дня, культурных и образовательных мероприятий, и участие волонтеров из церковных общин в различных сервисах, и безвозмездное консультирование населения по вопросам доступа к административным практикам.

«Мы будем внимательны к тому, чтобы на уровне коммуникации продвигать образ римских окраин, который не ограничивается лишь несомненными и серьезными проблемами, но и показывает то доброе, что там есть, семена живущей там надежды, — от них и нужно отправляться, если мы хотим созидать и выйти из логики одних лишь обличений и протестов», — сказал в заключение кардинал Бальдассаре Реина.