Вифлеемский огонь мира уже зажжен

Пандемия коронавируса не помешала зажжению Вифлеемского огня мира. Этой традиции уже много лет. Её инициатор — телерадиокомпания Österreichischer Rundfunk (ORF) из Верхней Австрии — сообщила, что огонь из Вифлеемского грота уже начал свой путь.

Цель акции — доставить в каждый храм, каждый дом христиан огонь, зажженный в Вифлеемский пещере — как символ добра, объединения, любви и радости, как подарок всем людям к Новому году и Рождеству Христову.

По сообщению католического информационного агентства KAI, строгие правила, связанные с пандемией, закрытием границ и церквей, сделали церемонию в этом году немного другой, чем в предыдущие годы.

С 1986 года огонь масляной лампы, висящей в Вифлеемском гроте над серебряной звездой, отмечающей место рождения Иисуса, зажигается в Верхней Австрии ребенком, который преуспел не только в учебе, но и в своей общественной деятельности.

Поскольку в этом году условия не позволили ребенку из Австрии посетить Святую Землю, огонь зажгла девятилетняя палестинка Мария Хоури из Вифлеема.

Девочка-христианка с трепетом восприняла это необычное задание. «Моя семья и я очень рады быть частью этой прекрасной рождественской традиции», — сказала она.

Огонь из Вифлеема был доставлен в Австрию. 16 ноября 2020 года его встретили в радиостудии ORF в Линце глава федеральной земли Верхняя Австрия Томас Штельцер и региональный директор ORF Курт Рамерсторфен.

«В нынешнем году, в период сложных испытаний, огонь мира будет не только важным символом Рождества, но, прежде всего, знаком веры и общности», — сказал Томас Штельцер.

Пока неизвестно, как в этом году «знак мира из Вифлеема» будет разослан дальше: в разные части Австрии, в другие европейские страны, в США и Латинскую Америку. В течение многих лет огонь мира распространялся также по больницам, школам, домам престарелых, церквям и различным организациям.

Вифлеемский огонь мира был впервые зажжен в 1986 году. Австрийская телерадиокомпания ORF задумала эту акцию как благотворительный поступок — донести свет из символического места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома — в больницах, детских домах и т.п. В том же году инициатива была подхвачена скаутами Вены.

Идея пришла от австрийской художницы Ады Брандштеттер , которая заодно предложила радио в канун Рождества поблагодарить спонсоров, принявших участие в популярной на протяжении многих лет в Австрии акции помощи слепым «Свет в темноте». Так родилась идея огня мира из Вифлеема, который сегодня является неотъемлемым рождественским обычаем более чем в 30 странах.

Акция — часть масштабной благотворительной программы Light into Darkness («Свет во тьме») в поддержку обездоленных детей-инвалидов. Тысячи людей несут по улицам символ мира, дружбы и единения — частицу огня, зажженного австрийским мальчиком от лампады в Гроте Рождества Христова в Вифлееме.

В 1989 г. Вифлеемский огонь пришел в Восточную Европу, засияв на развалинах рухнувшей Берлинской стены.

Тогда же, в 1989 г., к проведению акции впервые примкнули австрийские скауты, и «Вифлеемский огонь» обрел свой нынешний вид.

Каждый год в декабре австрийский ребенок, выбранный за особые заслуги в деле помощи ближним, доставляет в походной лампаде частицу благодатного огня из Вифлеема в Вену. Оттуда представители скаутских организаций развозят его по разным странами континентам, что воплощает идею всемирного скаутского братства, служения миру и добру.

Ежегодно перед Рождеством скауты доставляют Вифлеемский огонь в Европарламент в Страсбурге, в 1989 и 2000 гг. Папа Римский Иоанн Павел II принимал его из рук скаутов в Риме, в 2000 году миротворческие войска ООН привезли Вифлеемский огонь в Косово.

В 1996 г. Рождественский огонь впервые прибыл в Россию. Последние несколько лет русские скауты регулярно участвуют в акции «Вифлеемский огонь»: делегация скаутов и скаутских руководителей из разных городов России отправляется в Белоруссию, чтобы в торжественной обстановке зажечь в своих лампадах частицу Огня, привезенного белорусским скаутам их польскими братьями – те, в свою очередь, забирают его у немецких или словенских скаутов, а они – у австрийцев. По прибытии в Москву традиционно служится благодарственный молебен на Патриаршем Крутицком подворье, откуда Вифлеемский Огонь отправляется в путешествие по городам и храмам России.



По материалам Catholic.by и Ruscout.org