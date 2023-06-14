«Видеть в неимущих лик Иисуса». Послание Папы на Всемирный день бедных

Папа Франциск обнародовал послание на VII Всемирный день бедных, который в этом году будет отмечаться 19 ноября на тему «Ни от какого нищего не отвращай лица твоего» (Тов 4,7). Передает русская служба Vatican News.

Взгляд бедного человека меняет направление жизни тех, кто с ним встречается, при этом нужна смелость задержаться на этом взгляде и помочь, однако мотивом должны быть не наши потребности или желание избавиться от лишнего, а то, что действительно нужно другому человеку. Папа Франциск призывает увидеть лик Господа Иисуса в самых уязвимых людях разного цвета кожи, социального положения и происхождения. К сожалению, современный мир громко призывает к достатку, заглушая голос неимущих, поэтому бедные становятся зыбкими образами, «которые могут тронуть нас на несколько мгновений, но когда мы встречаем их во плоти на улице, то берут верх раздражение и маргинализация». Евангельская притча о Добром самаритянине, подчёркивает Папа, бросает вызов современности, поэтому личное, непосредственное участие – это призвание каждого христианина.

Ссылаясь на энциклику Иоанна XXIII Pacem in Terris, написанную 60 лет назад, Святейший Отец подчёркивает: ещё многое предстоит сделать, чтобы слова Папы Ронкалли стали реальностью, чтобы обеспечить достойную жизнь для многих, «в том числе благодаря серьёзным и эффективным политическим и законодательным решениям». Епископ Рима надеется на «солидарность и взаимопомощь многих граждан, которые верят в ценность добровольного обязательства посвятить себя бедным» перед лицом неудач политики в служении общему благу. Кроме того, сами бедные не должны стоять в стороне, ожидая получить что-то «сверху», но «участвовать в процессе перемен и в ответственности».

Святейший Отец говорит о «новых бедных»: о детях, которые живут в трудном настоящем и не видят будущего из-за войн. «Никто и никогда не сможет привыкнуть к такой ситуации; будем же поддерживать любые попытки, чтобы увидеть в мире дар воскресшего Господа и плод справедливости и диалога», – призывает Папа Франциск. Многие семьи и работники унижены недостаточной зарплатой и бременем нестабильности, «слишком много жертв несчастных случаев, причиной которых нередко становится менталитет, предпочитающий немедленную прибыль в ущерб безопасности». Папа Франциск обеспокоен ситуацией молодых людей, разочарованных и обманутых культурой, которая видит в них бесполезных неудачников: «Давайте поможем им справиться с этими пагубными подстрекательствами, чтобы каждый мог найти путь, на котором сможет стать сильной и великодушной личностью».

Святейший Отец призывает верующих разделять с неимущими трапезу в знак братства и призывает молиться о волонтёрах, чтобы их свидетельство было плодотворным.

«Не сводить глаз с бедных – значит стяжать блага милосердия и любви, которые наполняют смыслом всю христианскую жизнь», – подчёркивает в конце послания Папа Франциск и призывает «всегда держать наш взор устремлённым на человеческий и Божественный лик Иисуса».