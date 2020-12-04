Видеопослание Папы участникам XXIII Дня социального пастырства в Буэнос-Айресе

Вечером 3 декабря Папа Франциск обратился со специальным видеопосланием к участникам XXIII Дня социального пастырства, проходящего в Аргентине. Мероприятие посвящено теме «На пути к культуре встречи; страна для всех. Братство и социальная дружба». Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Избранная в этом году тема, отмечает Святейший Отец, очень ему близка и вызывает обеспокоенность, «потому что из-за греха, из-за наклонностей, мы всегда направляемся к вражде и войнам». Люди забывают о своём призвании к братству, гармонии, социальной дружбе: планета переживает своеобразную третью мировую войну «по частям», многие страны не умеют вести диалог и слушают только себя. Однако не бывает социальной дружбы без внимания к другому: нужна готовность услышать от собеседника что-то полезное и доброе.

У социальной дружбы, подчёркивает Папа, есть два великих противника, и первый из них – идеологии, которые правят всем: они склонны командовать, им «удаётся обезоружить конкретику человеческой природы». Вторым врагом социальной дружбы являются человеческие страсти, которые часто пытаются устранить другого, никому не уступая своего места. Они «всегда похожи на дорожный каток и вместо диалога двигаются вперёд и разрушают».

Епископ Рима отмечает, что об отсутствии социальной дружбы говорят не только военные конфликты, но и многие окраины человеческого существования: неграмотные дети, люди, лишённые пропитания, медицинской помощи, питьевой воды и того минимума, который позволяет им жить достойно.

«Нам следовало бы задаться вопросом о том, что нас окружает, о местах по соседству с нашим домом и работой. Существует ли там общественная дружба?»

Если да, то в них не должно быть войн или какой-либо нужды, включая «хромающего» образования; наличие дружбы в обществе узнаётся по её плодам, подчёркивает Папа Франциск.

В конце видеопослания Святейший Отец призывает участников XXIII Дня социального пастырства в Буэнос-Айресе избегать абстрактных рассуждений, но всегда иметь перед глазами живые и конкретные реалии.