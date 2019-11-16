Видеопослание Папы Франциска по случаю III Всемирного дня бедных

Видеопослание Папы Франциска по случаю III Всемирного дня бедных

Ноябрь 16, 2019

По случаю III Всемирного дня бедных обратился со специальным видеопосланием к паломникам богородичного святилища в Лурде. Организатором паломничества выступила французская католическая организация «Брат», которая заботится о бездомных и неимущих. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима отметил, что на этом святом месте Непорочная Дева Мария приветствует и принимает своих детей: именно в Лурде она явилась бедной пастушке Бернадетте, и это добрая весть для всех, кто признаёт себя бедным и малым. «Бог открыл младенцам то, что утаил от мудрых и разумных»; Господь хочет открыть каждому из нас Свое благое присутствие, подчеркнул Святейший Отец: «Вы нужны мне, каждый из вас. Вы стоите у подножия Креста; возможно, вы одиноки, отвержены, брошены, бездомны, вынуждены покинуть свою семью или страну; быть может, вы стали жертвами алкоголя, проституции, болезней. Помните, что Бог любит вас, Он особенно прислушивается к вашей молитве». Этот мир страдает, и молитва бедных глубоко затрагивает сердце Бога, констатировал Папа Франциск. «Вы – малые, , уязвимые – являетесь сокровищем Церкви. Вы в сердце Папы Римского, в сердце Пресвятой Девы, в сердце Божьем. Всякий раз, когда вашу жизнь растаптывают, унижают и оскорбляют, – это растаптывают, унижают и оскорбляют Иисуса».

Святейший Отец обратился к участникам паломничества со словами утешения, заверяя бедных в своей любви и призывая их «вернуться к истокам». На этом пути Епископ Рима подал им два совета, и первый из них относится к молитве: «Примите Марию в сердце, – вы можете полностью довериться Ей. Она – распахнутая дверь Церкви. Полностью приняв Святого Духа, Она дарует нам Иисуса и приводит нас к Нему. Молитесь, умоляйте Бога, просите Его войти в нашу жизнь: ‘Господи, приди ко мне с любовью, чтобы я любил так, как любишь Ты’. Просите Бога, чтобы Его благое милосердие распространилось по всему миру».

Далее Папа Франциск посоветовал бедным жить дарами Святых Таинств: «Хотите стать христианами? Просите о Крещении. Я приглашаю вас открыть для себя особым образом Исповедь, Таинство прощения, в котором Бог являет Свою нежность и освобождает нас. Живите Евхаристией, принимая Самого Бога в вашем теле и душе. Он подарит вам веру и радость. Живите Святым Таинством Елеопомазания, очень ценным для тех из вас, кто изранен в теле или разуме. Живите делами милосердия: никто не беден настолько, что ему нечего дать другому. Будем же просить Святого Духа, Духа Любви, вдохновлять нас на дела милосердия, на доброжелательность к тем, кто рядом с нами».

Папа Франциск подчеркнул, что любовь спасает мир, и Бог хочет спасти этот мир с помощью самых бедных и отверженных людей: «Когда вы вернётесь домой, не оставайтесь такими, какими вы сюда пришли. Возвращайтесь с надеждой, будьте свидетелями Божьей любви вокруг вас. Рассказывайте миру, что вашим сокровищем является Господь Иисус. Идите вместе с Марией, дабы она сделала вас апостолами Божьей нежности. Папа Римский любит вас и доверяет вам. Благословляю каждого из вас, и пусть Святой Дух обновит вас Своей любовью! Аминь».

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