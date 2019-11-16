Видеопослание Папы Франциска по случаю III Всемирного дня бедных

По случаю III Всемирного дня бедных Папа Франциск обратился со специальным видеопосланием к паломникам богородичного святилища в Лурде. Организатором паломничества выступила французская католическая организация «Брат», которая заботится о бездомных и неимущих. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима отметил, что на этом святом месте Непорочная Дева Мария приветствует и принимает своих детей: именно в Лурде она явилась бедной пастушке Бернадетте, и это добрая весть для всех, кто признаёт себя бедным и малым. «Бог открыл младенцам то, что утаил от мудрых и разумных»; Господь хочет открыть каждому из нас Свое благое присутствие, подчеркнул Святейший Отец: «Вы нужны мне, каждый из вас. Вы стоите у подножия Креста; возможно, вы одиноки, отвержены, брошены, бездомны, вынуждены покинуть свою семью или страну; быть может, вы стали жертвами алкоголя, проституции, болезней. Помните, что Бог любит вас, Он особенно прислушивается к вашей молитве». Этот мир страдает, и молитва бедных глубоко затрагивает сердце Бога, констатировал Папа Франциск. «Вы – малые, бедные, уязвимые – являетесь сокровищем Церкви. Вы в сердце Папы Римского, в сердце Пресвятой Девы, в сердце Божьем. Всякий раз, когда вашу жизнь растаптывают, унижают и оскорбляют, – это растаптывают, унижают и оскорбляют Иисуса».

Святейший Отец обратился к участникам паломничества со словами утешения, заверяя бедных в своей любви и призывая их «вернуться к истокам». На этом пути Епископ Рима подал им два совета, и первый из них относится к молитве: «Примите Марию в сердце, – вы можете полностью довериться Ей. Она – распахнутая дверь Церкви. Полностью приняв Святого Духа, Она дарует нам Иисуса и приводит нас к Нему. Молитесь, умоляйте Бога, просите Его войти в нашу жизнь: ‘Господи, приди ко мне с любовью, чтобы я любил так, как любишь Ты’. Просите Бога, чтобы Его благое милосердие распространилось по всему миру».

Далее Папа Франциск посоветовал бедным жить дарами Святых Таинств: «Хотите стать христианами? Просите о Крещении. Я приглашаю вас открыть для себя особым образом Исповедь, Таинство прощения, в котором Бог являет Свою нежность и освобождает нас. Живите Евхаристией, принимая Самого Бога в вашем теле и душе. Он подарит вам веру и радость. Живите Святым Таинством Елеопомазания, очень ценным для тех из вас, кто изранен в теле или разуме. Живите делами милосердия: никто не беден настолько, что ему нечего дать другому. Будем же просить Святого Духа, Духа Любви, вдохновлять нас на дела милосердия, на доброжелательность к тем, кто рядом с нами».

Папа Франциск подчеркнул, что любовь спасает мир, и Бог хочет спасти этот мир с помощью самых бедных и отверженных людей: «Когда вы вернётесь домой, не оставайтесь такими, какими вы сюда пришли. Возвращайтесь с надеждой, будьте свидетелями Божьей любви вокруг вас. Рассказывайте миру, что вашим сокровищем является Господь Иисус. Идите вместе с Марией, дабы она сделала вас апостолами Божьей нежности. Папа Римский любит вас и доверяет вам. Благословляю каждого из вас, и пусть Святой Дух обновит вас Своей любовью! Аминь».