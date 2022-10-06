Видеомаппинг на соборе Св. Петра

Видеомаппинг на соборе Св. Петра

Октябрь 06, 2022

Со 2 по 16 октября на фасаде Ватиканской базилики будет проецироваться фонда , посвященный жизни святого апостола Петра, сообщает русская служба Vatican News.

Аудиовизуальная работа, озаглавленная «Следуй за Мной. Жизнь Петра», показывает основные этапы жития рыбака из Галилеи и первоапостола — призвание, ученичество, миссию и мученическую кончину — с помощью известнейших шедевров из Ватиканских музеев и собора Св. Петра, в сопровождении голоса актера и телеведущего Флавио Инсинны.

Торжественная инаугурация проекта состоялась вечером 2 октября на площади Св. Петра; ее возглавил кардинал Мауро Гамбетти, генеральный викарий Св. Отца для Града и президент фонда Fratelli tutti.

Представляя проект, иерарх подчеркнул актуальность личности святого Петра в «потерянном и дезориентированном мире, подобном лодке во власти волн». Предложенный видеомаппинг – это «встреча старого с современным, с использованием технологий для трехмерного эффекта, подчеркивающего ценность шедевров прошлого и послания, устремленного к будущему».

Проекция будет повторяться ежедневно до 16 октября каждые пятнадцать минут с 21 до 23 часов.

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