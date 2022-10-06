Видеомаппинг на соборе Св. Петра

Со 2 по 16 октября на фасаде Ватиканской базилики будет проецироваться видеомаппинг фонда Fratelli tutti, посвященный жизни святого апостола Петра, сообщает русская служба Vatican News.

Аудиовизуальная работа, озаглавленная «Следуй за Мной. Жизнь Петра», показывает основные этапы жития рыбака из Галилеи и первоапостола — призвание, ученичество, миссию и мученическую кончину — с помощью известнейших шедевров из Ватиканских музеев и собора Св. Петра, в сопровождении голоса актера и телеведущего Флавио Инсинны.

Торжественная инаугурация проекта состоялась вечером 2 октября на площади Св. Петра; ее возглавил кардинал Мауро Гамбетти, генеральный викарий Св. Отца для Града Ватикан и президент фонда Fratelli tutti.

Представляя проект, иерарх подчеркнул актуальность личности святого Петра в «потерянном и дезориентированном мире, подобном лодке во власти волн». Предложенный видеомаппинг – это «встреча старого с современным, с использованием технологий для трехмерного эффекта, подчеркивающего ценность шедевров прошлого и послания, устремленного к будущему».

Проекция будет повторяться ежедневно до 16 октября каждые пятнадцать минут с 21 до 23 часов.