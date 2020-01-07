Верные греко-католического прихода в Москве отпраздновали Рождество (+ФОТО)

7 января христиане, следующие в своей богослужебной практике Юлианскому календарю, празднуют Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Так и католики византийского обряда прихода Святого Николая в Москве встретили приход на землю Богомладенца торжественной Божественной Литургией, отслуженной в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии своим настоятелем, отцом Василием Вайдой. Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

Небольшая община собралась в большом храме, но сейчас он уже не кажется таким большим. Главный алтарь с огромным распятием, Иисус, Который как бы обнимает всех верных с креста, вертеп, перед коим

останавливаются все пришедшие на богослужение, рождественские песнопения… Но вот начинается Литургия. Ектеньи, чтения, Великий вход, Святой Причастие и заключительное благословение, преподав которое отец Василий зачитывает поздравление от ординария Архиепархии Божией Матери в Москве Высокопреосвященного Павла Пецци, в коем, в частности, говорится: «Родился Спаситель, родился Мессия, Христос Господь… Преклоним колени. Наше удивление безгранично. Всего нашего смирения недостаточно для должного поклонения. Всех слов не хватит, чтобы

выразить нашу радость… Ты близко, Ты здесь, Ты наш, если у нас получится принять Тебя… Мы верим в любовь и в Твою благость. Мы верим, что Ты наш Спаситель. Только одного мы хотим: оставаться в единстве с Тобой – быть

христианами не по именованию только, но по убеждению (архиепископ Монтини, проповедь в Милане на Рождество 1955 года). Дорогой отец Василий! Желаю Вам благодатного Рождества Христова и Нового года во славу Богочеловека Христа!».

Прочитав послание архиепископа-митрополита Павла, отец Василий от всего сердца поблагодарил его за добрые слова, а также приветствовал всех верных своего прихода, как и всех, кто в этот день пришел на праздничное богослужение, чтобы разделить с московскими греко-католиками радость Рождества.

Фоторепортаж с Рождественского богослужения Ольги Дубягиной:

