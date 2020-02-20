Великопостные проповеди в Ватикане в этом году будут посвящены богородичной тематике

Великопостные проповеди проповедника Папского Дома будут посвящены Богородице. Отец Раньеро Канталамесса,OFM Cap, произнесет их, обращаясь к Папе и высоким иерархам Римской Курии.

Первая проповедь прозвучит 6 марта и будет посвящено «времени и духу Великого Поста». Тема медитации – «Поднести топор к корням» – отсылает к словам из Евангелия от Матфея: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф 3,10).

Темой второй проповеди проповедника Папского Дома станет «Мария во время общественного служения Иисуса», третьей – «Мария у подножия Креста как пример надежды», а четвертой: «Мария – Матерь Церкви по благодати». Они прозвучат соответственно 20 марта, 27 марта и 3 апреля.

Как обычно, перед началом великопостных проповедей Папа Франциск вместе со своими куриальными сотрудниками проведет несколько дней на духовных упражнениях. Они пройдут с 1 по 6 марта в Аричче недалеко от Рима.

По материалам Vatican News