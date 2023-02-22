«Великопостная аскеза и Синодальный процесс». Послание Папы Франциска на Великий пост 2023 года (полный текст)

Дорогие братья и сестры!

Евангелия от Матфея, Марка и Луки сообщают нам о Преображении Иисуса. В этом рассказе мы слышим ответ Господа на непонимание Его учеников. Незадолго до этого произошло настоящее столкновение между Учителем и Симоном Петром, который исповедовал свою веру в Иисуса как Христа, Сына Божия, но отверг его предсказание страстей и креста. Иисус резко упрекнул его: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое!» (Мф 16, 23). И вот, «по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних» (Мф 17, 1).

Евангелие Преображения читается ежегодно во Второе воскресенье Великого поста. В это литургическое время Господь действительно берет нас и уводит одних в пустынное место. Даже если наши повседневные обязанности требуют от нас оставаться на своих местах и продолжать жить обыкновенной и часто даже скучной жизнью, во время Великого поста мы приглашены «взойти на высокую гору» вместе с Иисусом, чтобы вместе со святым Народом Божиим пережить опыт духовной жизни, опыт аскезы.

Великопостная аскеза — это стремление, всегда вдохновляемое благодатью, преодолеть наше маловерие и сопротивление следованию за Иисусом на Его крестном пути. Это было именно то, в чем нуждались Петр и другие ученики. Чтобы глубже узнать Учителя, чтобы полнее понять и принять тайну божественного спасения, которое совершается в полной самоотдаче в любви, мы должны позволить Ему взять нас с Собой одних, чтобы мы могли удалиться от посредственности и тщеславия. Мы должны отправиться в путь, ведущий вверх и требующий усилий, жертв и сосредоточенности, подобно восхождению на гору. Эти требования также важны для Синодального процесса, который нам, как Церкви, предстоит осуществить. Для этого полезно размышлять о связи между Великопостной аскезой и Синодальным опытом.

На свои «духовные упражнения» на горе Фавор Иисус берет с собой троих учеников, избранных стать свидетелями уникального события. Он хочет разделить с ними опыт благодати, как и вся жизнь нашей веры — это опыт, которым следует делиться. Следовать за Иисусом можно только совместно. И точно так же все вместе, как Церковь, странствующая сквозь время, мы переживаем литургический год и, в частности, Великий пост, идя рядом с теми, кого Господь дал нам в спутники. Можно сказать, что подобно восхождению Иисуса с учениками на гору Фавор, наше великопостный путь является «синодальным», поскольку мы проходим его вместе, следуя одним маршрутом, как ученики одного Учителя. Ибо мы знаем, что Он Сам есть Путь, и поэтому, и на литургическом пути, и на пути Синода, у Церковь есть только одна цель: всё глубже и полнее входить в тайну Христа Спасителя.

И вот, мы подходим к кульминации. Евангелие рассказывает, что Иисус «преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф 17, 2). Это «вершина», цель путешествия. В конце восхождения, когда трое учеников стоят на высокой горе с Иисусом, им дается благодать созерцать Его во славе, сияющей сверхъестественным светом, который исходит не извне, а изнутри Него. Божественная красота этого видения неизмеримо превосходила все усилия, которые ученики приложили, поднимаясь на Фавор. Так и в любом трудном восхождении в горах: поднимаясь, вы должны не отрывать глаз от пути, но открывающийся в конце вид поражает нас и вознаграждает своим величием. Синодальный процесс также нередко кажется нам трудным, так что иногда мы даже можем впасть в уныние. Однако то, что ожидает нас в конце, безусловно прекрасно и удивительно, и поможет нам лучше понять волю Бога и нашу миссию в служении Его Царству.

Опыт учеников на горе Фавор еще более обогатился, когда рядом с преобразившимся Иисусом появились Моисей и Илия, олицетворяющие соответственно Закон и Пророков (ср. Мф 17, 3). Новизна Христа — это исполнение ветхого Завета и обетований; она неотделима от истории отношений Бога со Своим народом и раскрывает ее глубокий смысл. Точно так же и синодальное путешествие уходит своими корнями в церковную традицию и одновременно открыто для новизны. Традиция — это источник вдохновения для поиска новых путей, чтобы избежать противоположных искушений застоя и импровизированных экспериментов.

Великопостный путь аскезы и путь Синода одинаково имеют своей целью преображение, как личное, так и церковное. Это преображение в обоих случаях подражает образу Преображения самого Иисуса и совершается благодатью Его пасхальной тайны. Чтобы это преображение могло произойти в нас в этом году, я хотел бы предложить две «тропы», следуя которыми в нашем восхождении на гору вместе с Иисусом, мы сможем достичь цели.

Первая тропа связана с тем повелением, с которым Бог Отец обращается к ученикам на горе Фавор, когда они созерцают преображенного Иисуса. Голос из облака говорит: «Его слушайте» (Мф 17, 5). Таким образом, первое предложение очень ясно: нам нужно слушать Иисуса. Великий пост — это время благодати в той мере, в какой мы слушаем Его, когда Он говорит с нами. И как именно Он с нами говорит? Во-первых, в Слове Божием, которое Церковь предлагает нам на литургии. Пусть это слово не останется напрасным; если мы не можем постоянно посещать Мессу, будем изучать ежедневные библейские чтения, например через интернет. Помимо Писания, Господь говорит с нами через наших братьев и сестер, особенно в лицах и историях тех, кто нуждается. Скажу еще одну вещь, очень важную для Синодального процесса: часто мы слушаем Христа, слушая наших братьев и сестер в Церкви. Такое взаимное слушание является первостепенной задачей на некоторых этапах процесса, но оно всегда остается неотъемлемой частью метода и стиля синодальной Церкви.

Услышав голос Отца, ученики «ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса» (Мф 17, 6-8). Вот второе предложение на этот Великий пост: не прячьтесь в религиозности, состоящей из необычайных событий и драматических переживаний, из страха перед реальностью, повседневной борьбой, трудностями и противоречиями. Свет, который Иисус показывает ученикам, является предвкушением пасхальной славы, и это должно быть целью нашего собственного путешествия, поскольку мы следуем «за Ним одним». Великий пост ведет к Пасхе: «духовные упражнения» — не самоцель, а средство подготовки к тому, чтобы пережить страсти Господа и крест с верой, надеждой и любовью и, таким образом, подойти к воскресению. Точно так же и в синодальном путешествии, когда Бог дарует нам благодать неких сильных переживаний от общения, мы не должны воображать, что мы уже достигли цели — потому что и здесь Господь повторяет: «Встаньте и не бойтесь». Вернемся же на равнину, и да укрепит нас пережитая нами благодать, чтобы мы были «мастерами синодальности» в повседневной жизни наших общин.

Дорогие братья и сестры, пусть Святой Дух вдохновит и укрепит нас в этот Великий пост в нашем восхождении с Иисусом, чтобы мы узрели Его божественное сияние, и, утвердившись в вере, все вместе продолжили наш путь с Ним, славой Его народа и светом всех народов.



Рим, у Святого Иоанна на Латеране, 25 января, в Праздник обращения святого Павла



Источник: catholic-russia.ru