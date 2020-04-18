Великий Пост и Пасха на карантине: размышления испанского епископа

Предлагаем вниманию наших читателей выполненный специально для агентства Благовест-инфо перевод размышлений викарного епископа Мадрида Хуана Антонио Мартинеса Камино, SJ, опубликованных в крупнейшей газете Испании «АBC» 10 апреля 2020 г., в Страстную Пятницу по западному календарю. Заметки адресованы испанским католикам, но очень перекликаются с ситуацией, в которой из-за пандемии коронавируса оказалась Русская Православная Церковь. Это своего рода голос братской христианской поддержки с другого конца Европы. Преосвященный Х.А. Мартинес Камино десять лет был генеральным секретарем Епископской конференции Испании, сейчас много времени посвящает изучению и сохранению памяти о новомучениках Испании (священниках–жертвах Гражданской войны 1936–1939 гг.), России и других стран. По его предложению в собор мучеников XX в., запечатленных на написанной для старинной мадридской церкви Калатрава иконе, был включен святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси.

«Этот Великий Пост и эта Пасха без крестных ходов и даже, для многих, без Причастия предоставляют католикам прекрасный повод по-новому осознать великий дар, данный Церкви нам во благо: дар Тела и Крови предвечного Сына Божиего, предвкушение вечной Пасхи – грядущего и ожидаемого погружения в бесконечный океан Любви Божией».

Этим Великим Постом мы подготовились праздновать Пасху совершенно особым образом: без участия в крестных ходах и литургиях подавляющего большинства верующих. Церковные власти, при образцовой поддержке религиозных братств, приостановили проведение процессий Страстной недели – великолепных проявлений народного благочестия, цветущих по всей Испании. Священники и епископы, в том числе в Риме, будут совершать Мессу Тайной Вечери в Страстной Четверг, богослужение Страстей Господних в Страстную Пятницу и Навечерие Пасхи в первые часы Воскресения Христова – одни или в присутствии очень немногих верующих. Так же как и Мессу этого Великого Дня. Когда еще случалось нечто подобное?! О чем говорят нам эти знамения времени?!

Во-первых, мне кажется, о том, что Церковь продолжает жить и, следовательно, страдает вместе с человечеством, как и всегда это делала. Но в новых условиях, свойственных нашему времени. Под новым понимается глобальный характер, который приобрели происходящие явления, включая пандемии и карантины. Реактивные коммуникации наших дней за короткое время разнесли коронавирус по всему миру. А поскольку речь идет о неизвестном заболевании, да еще довольно заразном и грозящем смертью, доступные средства для борьбы с ним оказались недостаточными, что может привести к краху даже самых развитых систем здравоохранения. Власти сочли нужным, чтобы перед лицом угрозы мы все оставались дома; за исключением работающих в жизненно важных областях – таких как здравоохранение, предметы первой необходимости, связь и общественный порядок.

В этой ситуации Церковь не отказывается предлагать человечеству то, что она может и должна ему предложить: спасение через Бога. Это не только утешительные идеи или осмысленные предложения – и, в конце концов, просто интеллектуальные или психологические усилия. То, что Церковь должна продолжать отдавать, – это не что иное как Кровь Христа! Таинство, в котором Бог по максимуму проявляет Свое всемогущество, переживая вместе с нами ужасные страдания смерти грешника. Ибо, как писал святой Бернар, живой Бог «бесстрастен, но не безжалостен». Его сострадание есть наше спасение. Поэтому Святая Жертва, проносимая на алтаре, – Месса не перестанет совершаться, пока останется хотя бы один священник.

Однако на эту Пасху подавляющее большинство верующих будет лишено участия в Мессе. Это требование глобального карантина, гражданская обязанность. Но прежде всего моральный долг, вытекающий из Божественной заповеди «не убий». Мы обязаны, следуя совести, не подвергать опасности здоровье и, тем более, жизнь кого-либо. Если такая нравственная обязанность вступает в противоречие с обязательством католиков принимать Причастие каждое воскресенье и соблюдать праздничные дни, мы автоматически освобождаемся от него, хотя церковные власти и не объявляли об этом.

Вследствие нынешнего глобального карантина Папа поручил священникам совершать Святую Мессу по одному, избегая сослужения, и при участии совсем небольшого числа верующих. Это последовательное решение, за которое Папу нельзя обвинять в трусости и уж ни в коем случае – в неверии. Воскресная обязанность (установленное для католиков правило посещать воскресную Мессу. – Прим. перев.) не накладывает абсолютного обязательства. Вместе с тем его накладывает пятая заповедь («Не убий». – Прим. перев.), отстаивающая непреходящее богатство всей невинной человеческой жизни. Необходимо было пойти еще дальше и отказаться от литургических собраний – несмотря на то, что гражданские власти не ввели на них прямой запрет.

Лишение Причастия, чего требует от стольких католиков глобальный карантин, – не новая разновидность страданий, которые Церковь всегда разделяла с человечеством. В конечном счете, это особая форма милосердия по отношению к ближнему. А неиссякаемый источник милосердия кроется в Жертве Христа, которую Церковь приносит и будет приносить Отцу. Мы, священники, имеющие благодать совершать Евхаристию, страдаем из-за отсутствия на ней большей части народа Божиего, чьей частью являемся: тех самых верующих мирян, кому мы обязаны и кто – мы знаем – страдает физически и духовно. Миряне, не могущие присутствовать на богослужении, страдают и от того, что вынуждены приобщаться к нему только внутри себя, ограничиваясь молитвой о причащении (молитва, читаемая католиками перед Мессой или в случае невозможности принять Причастие физически. – Прим. перев.) и следя за литургией через средства массовой информации. Эта жертва, принимаемая с любовью, укрепит в людях веру в общение святых, то есть в единение, которое мы, крещеные, обретаем во Христе с Богом, между собой и со всеми людьми, особенно с наиболее страждущими. Единство, в котором состоит спасение.

Во-вторых, знамения нынешних времен дают повод заново пройти некоторые уроки, касающиеся современности и прогресса. Глобальный карантин резко затормозил головокружительное движение вперед человечества, обманчиво уверенного в том, что оно – единственный хозяин будущего. Запертые против воли в своих домах в течение нескольких недель, миллионы людей всех возрастов и любого положения, без сомнения, зададут себе вопросы вроде таких: но разве не все было под контролем? Сможет ли вирус разрушить наше благосостояние? Неужели настолько ненадежна экономическая система, отправившая человека на Луну и создавшая новый глобализированный мир? На самом ли деле медицинские учреждения не смогут вылечить и даже принять больных? Когда ситуация улучшится, не потребуется ли основательный пересмотр технократической модели жизни, правящей нами? Не должен ли я спросить себя, как связаны моя жизнь и моя смерть с эвентуальным лучшим будущим человечества? Спасет ли меня это будущее? Спасет ли оно мою семью и мой народ? Будет ли будущее лучше с точки зрения социально-экономического развития? Будет ли оно таковым с моральной точки зрения? Будет ли оно обязательно лучше, так как идеология прогресса (нравственного) неуклонно заставляет нас поверить в это?

Этот Великий Пост и эта Пасха без крестных ходов и даже, для многих, без Причастия предоставляют католикам прекрасный повод по-новому осознать великий дар, данный Церкви нам во благо: дар Тела и Крови предвечного Сына Божьего, предвкушение вечной Пасхи – грядущего и ожидаемого погружения в бесконечный океан Любви Божией. Кроме того, глобальный карантин 2020 года может ознаменовать начало новой эры для человечества, если оно воспользуется возможностью заново открыть для себя смирение и встретиться со смиренным и терпеливым Богом, Который спасает нас и делает нас братьями.