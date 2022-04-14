«Великий Четверг – праздник священства». Жан-Мари Вианней о благодати священства и Святой Мессе

Великий Четверг – это день, в который мы вспоминаем Тайную Вечерю Иисуса Христа с Его апостолами. Это день, в который мы специальным образом благодарим Господа за Таинство Евхаристии и Таинство Священства. Это также время особой благодарности Богу за то, что мы имеем в наших приходах святую Мессу, а еще – за наших священников. Это великий Дар, который мы часто не осознаём и который обычно недооцениваем.



Пусть слова святого Жана Батиста Мари Вианнея, священника и многолетнего настоятеля прихода в французской деревушке Арс, помогут нам углубиться в эти тайны и открыть свои сердца благодарности, ответственности и молитве за наших священников.

Священник взят из народа Божия:

Христос избирает для проповеди Евангелия простых людей. «Священник взят из люда. Какой люд, такие и священники; один лучше, другой хуже, так, как и люди. Хотя от священников требуется больше. Не только люди требуют большего, но и сам Христос… Кому много дано, с того больше спрашивается».



О священстве:

«Священник является человеком, который получил от Бога всю Его власть».

«Как Отец Меня послал, так и Я посылаю вас», — сказал Господь первым священникам (Ин 20,21).

«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари». (Мк 16, 15).

«Кто вас слушает, Меня слушает, а отвергающийся вас Меня отвергается» (Лк 10,16).

Когда священник отпускает грехи, он не говорит: «Бог тебя прощает», но «Я отпускаю тебе грехи».

Во время пресуществления он не говорит: «Вот Тело Господа», но говорит: «Вот Тело Моё».

Если бы не было Таинства священства, мы не имели бы Господа среди нас. Кто вложил Его в дарохранительницу? Священник. Кто принял ваши души в Церковь, когда вы родились? Священник. Кто их питает, дабы вы имели силы для продолжения земного странствования? Священник. Кто приготавливает их, чтобы они могли предстать перед Богом, будучи омыты Кровью Христа? Священник. Всегда священник. А когда душа впадет в смертный грех, кто её воскресит к жизни? Кто вернёт спокойствие совести? Только священник. Вы не найдёте ни одного исходящего от Бога блага, за которым бы не стоял священник.

Попробуйте исповедоваться перед Божьей Матерью или перед одним из ангелов. Отпустят ли они вам грехи? Нет. Могут ли они дать вам Тело и Кровь Господа? Нет. Пресвятая Богородица не имеет власти привести Своего Сына к хостии. Даже если бы перед вами предстало двести ангелов, они не имели бы власти отпускать грехи. Только священник имеет власть сказать вам: «Иди в мире, прощаю тебя». Священство действительно является чем-то очень великим. Священник поймёт себя в полной мере только на небесах. Если бы мы на земле хорошо понимали, чем является священство, то умерли бы не от страха, но из любви. Священник, однако, не является священником для себя самого. Он не может отпустить грехи самому себе. Самому себе он не может уделить ни одного Таинства. Священник не живёт для себя, а живёт для вас. Когда кто-то хочет уничтожить религию, сначала нападает на священников, потому что там, где нет священника, нет жертвы Святой Мессы, нет Божьего культа. Священство является почитанием Сердца Иисуса. Когда вы встречаете священника, всегда думайте об Иисусе.

«Причиной падений священника является нехватка сосредоточения во время Святой Мессы!» – говорит святой Жан-Мари Вианней.



О Святой Мессе:

«Все добрые дела, вместе взятые, не стоят и одной Святой Мессы. Ибо они являются делом человеческим, а Святая Месса является делом Божиим. По слову священника Христос сходит с небес и позволяет заключить себя в маленькой хостии. Отец непрестанно взирает с небес на алтарь: «Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф 17,5а). Ввиду заслуг такой великой жертвы, Отец ни в чём не может отказать Своему Сыну. Если бы мы имели веру, то увидели бы Бога в священнике, как видим свет через стекло. После преосуществления хлеба в Тело Христово Бог присутствует среди нас так же, как присутствует на небесах. Если бы мы это осознали, то умерли бы от любви. Бог, однако, жалеет нас и закрывает перед нами эту тайну, видя нашу слабость.

Один священник сомневался, что по его слову Христос сходит с небес на алтарь; и в это самое мгновение хостия, которую он держал в ладонях, начала покрываться кровью. Если бы нам кто-то сказал, что умерший в такой-то день, в такое-то время, должен восстать из мёртвых, то мы тотчас же побежали бы, чтобы посмотреть на чудо. Неужели пресуществление, во время которого хлеб и вино становятся Телом и Кровью Самого Бога, не является более значимым чудом, чем воскрешение умершего?

Необходимо как минимум 15 минут, чтобы хорошо приготовиться к переживанию Святой Мессы. В это время необходимо глубоко уничижить себя перед Богом – подобно глубокому унижению, кое Христос претерпевает в Таинстве Евхаристии; необходимо сделать испытание совести, потому что, чтобы хорошо пережить Святую Мессу, мы должны быть в состоянии освящающей благодати. Если бы мы знали цену жертвы Святой Мессы или, скорее, если бы мы имели глубокую веру, то участвовали бы в ней с превеликим усердием.

Так будем же после Святого Причастия жертвовать Отцу Его Возлюбленного Сына вместе со всеми заслугами Его страданий и смерти, и тогда Бог ни в чём не сможет нам отказать.



Фрагменты из книги: «Zapiski z Ars» Alfreda Monnina, SJ

(Материал подготовила сестра Иоанна Андрущишина, CSA)