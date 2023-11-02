Вечный покой даруй им, Господи… День поминовения всех усопших верных в столице Сибири (+ ФОТО)

2 ноября 2023 года, когда Церковь отмечает День поминовения всех усопших верных, Владыка Иосиф Верт возглавил Святую Мессу в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске. На Евхаристическом богослужении Правящему Епископу сослужили настоятель прихода кафедрального собора о. Григорий Федосеев и духовник местной общины Неокатехуменального пути о. Давид Трухильо Регаладо.

«Почтив вчера славу святых — тех верных, кто уже радуется Царству Небесному, Церковь сегодня вспоминает всех, кто пребывает в чистилище за свои грехи. Чтобы им помочь, Церковь возносит Господу Богу молитвы и индульгенции, жертвы на Святой Мессе. Поминовение всех усопших верных ввёл аббат бенедиктинцев в Клюни, во Франции святой Одилон в 998 году. Вскоре этот обычай распространился по всей Церкви».

Проповедовал после чтения Евангельского отрывка отец Григорий Федосеев, прояснивший богословский смысл молитвы об умерших. С глубокой древности смерть царствует в этом мире. Все умирают. Даже есть такое богословское утверждение: единственное, в чём ты можешь не сомневаться – это в том, что ты умрешь. Смолоду погруженные в различные жизненные планы, учёбу или работу, мы почти не задумываемся о смерти, но это до тех пор, пока она не станет «слишком близкой», например, когда умирает родной, близкий человек. И это потрясение, которое мы переживаем, оно на самом очень важно, если отделить горечь утраты от столкновения с Вечным. Именно смерть помогает постичь истинный смысл жизни. Христиане призваны смотреть дальше, за пределы этого порога смерти, где мы встречаем Господа, Который любит нас. Если наши близкие умирают, то возникает естественный вопрос у верующего человека: как им можно помочь? И естественный ответ: конечно же молитвой! Никакие пышные похороны, никакое участие большого количества людей, дорогой гроб, золотой памятник – ничто это не имеет значения для спасения души усопшего. Но молитва живого человека проникает за порог смерти и входит в Вечность. Это единственное, чем мы, живущие, можем помочь усопшим. И этим — грех не воспользоваться. Потому что, если при знмной жизни мы проявляем к нашим близким различные дела заповеди любви, то и после смерти человек для нас, конечно, не перестает существовать. Наша молитва помогает душе усопшего, переходящей в иной мир и готовящейся к предстоянию пред лицем своего Создателя, очиститься от привязанности к тем или иным грехам, которые пока не дают войти в сияние Славы Всемогущего Бога. Души эти, подверженные пока ещё изъянам, недостатку совершенства, будут просто сгорать в лучах Божественного Света, поэтому им нужно подготовиться, очиститься. Поэтому такое состояние называется ‘чистилище’. Но в молитве за усопших есть ещё и важный дисциплинарный аспект — ещё и помощь нам, живущим. Когда мы молимся за усопших, то и сами задумываемся о своём конечном состоянии, а это позволяет спросить себя: живу ли я так, что окажусь в Царствии Небесном, в сиянии Славы Божией, что нужно мне изменить сейчас, чтобы впоследствии моим потомкам не пришлось слёзно умолять Господа и испрашивать прощения моей душе. Это важный элемент для размышления во время молитвы за усопших. И если мы, таким образом, в уме приближаемся к Богу, то и сама молитва наша становится более ‘действенной’. Такая молитва – великая помощь и нашим усопшим, и нам самим. Так пусть Господь её примет!

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Как уже было отмечено выше, согласно учению Католической Церкви, поминовение усопших предполагает прежде всего заботу о душах, находящихся в чистилище. Поэтому в День поминовения всех усопших верных принято не только совершать Заупокойные Мессы в храмах, но и молиться в местах захоронений, на кладбищах.

После Святой Мессы духовенство и все желающие отправились на католический участок Гусинобродского кладбища столицы Сибири, где было также совершено Поминальное богослужение, включавшее ещё особую Процессию с молитвенными стояниями. А затем все могилы был окроплены святой водой.

Кроме того, в нынешнее посещение на семейной могиле протоиерея Андрея Зверева и его супруги Юлии был освящён недавно установленный памятник. После прочтения специальной молитвы его освятил Владыка Иосиф Верт, под чьим омофором Ординария для католиков византийского обряда в России служил безвременно почивший грекокатолический священник.



Фото-подробностями о поездке на католическое кладбище Новосибирска любезно поделилась Алёна Брук: