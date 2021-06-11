Вебинар «Католическая Церковь в СССР» — все желающие смогут принять участие

18 июня Папский Григорианский университет проведет вебинар по случаю презентации очередного тома «История Церкви в Центрально-Восточной Европе», озаглавленного «Иоанн Павел II и Католическая Церковь в Советском Союзе и в странах, возникших после его распада. К столетию со дня рождения Кароля Войтылы».

Эта книга под редакцией профессора Яна Микрута вышла в издательстве Габриелли.

С докладами выступят префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри, архиепископ Каунасский на покое кардинал Сигитас Тамкявичус, митрополит на покое Иоанн (Рощин) из Московского Патриархата, а также куратор серии «История Церкви в Центрально-Восточной Европе» профессор Ян Микрут.

В вебинаре по случаю презентации книги могут принять участие все желающие после обязательной регистрации по ссылке.



(На фото — кардинал Сигитас Тамкявичус)

Источник: Vatican News