Вебинар «Католическая Церковь в СССР» — все желающие смогут принять участие

Вебинар «Католическая Церковь в СССР» — все желающие смогут принять участие

Июнь 11, 2021

18 июня Папский Григорианский университет проведет вебинар по случаю очередного тома «История Церкви в Центрально-Восточной Европе», озаглавленного « и в Советском Союзе и в странах, возникших после его распада. К столетию со дня рождения Кароля Войтылы».

Эта книга под редакцией профессора Яна Микрута вышла в издательстве Габриелли.

С докладами выступят префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал , архиепископ Каунасский на покое кардинал Сигитас Тамкявичус, митрополит на покое Иоанн (Рощин) из Московского Патриархата, а также куратор серии «История Церкви в Центрально-Восточной Европе» профессор Ян Микрут.

В вебинаре по случаю презентации могут принять участие все желающие после обязательной регистрации по ссылке.


(На фото — кардинал Сигитас Тамкявичус)

Источник: Vatican News

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