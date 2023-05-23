ВДМ-23. В августе Папа Франциск посетит Лиссабон и Фатиму

Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщил о поездке Папы Франциска в Португалию на всемирный молодёжный форум, который в начале августа будет проходить в Лиссабоне. Передает русская служба Vatican News.

«По случаю следующего Всемирного дня молодежи, принимая приглашение гражданских и церковных властей Португалии, Его Святейшество Папа Франциск посетит Лиссабон со 2 по 6 августа этого года, совершив 5 августа визит в святилище Фатимы», – заявил глава Зала печати Ватикана.

Святейший Отец во второй раз посетит богородичное святилище, которое ежегодно посещают тысячи паломников со всего мира: впервые он побывал там в мае 2017 года по случаю столетия явлений Пресвятой Девы Марии в Кова-да-Ириа.

Молодёжная встреча в Португалии станет четвёртым Всемирным днём молодёжи с участием Папы Франциска после Бразилии (2013), Польши (2016) и Панамы (2019). Первоначально запланированный на 2022 год, из-за пандемии коронавируса День молодёжи в Лиссабоне был перенесён на август 2023 года.

В недавнем видеообращении участникам португальского форума Епископ Рима отметил, что участие во Всемирном дне молодёжи – это прекрасно, и подготовка к нему проходит в радости:

«Имейте надежду, потому что в такие дни человек сильно растёт. Мы не осознаём этого, но всё остаётся внутри. Приобретённые ценности, отношения с иностранной молодёжью, встречи: всё это остаётся в нас, и в первую очередь – увиденное свидетельство силы молодых людей. Церковь обладает силой юности. Так что вперёд!» – призвал юношей и девушек Епископ Рима.