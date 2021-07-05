Ватиканскому изданию L’Osservatore Romano исполнилось 160 лет

1 июля 2021 года исполнилось 160 лет со дня выхода первого номера одной из самых известных и цитируемых газет в мире — L’Osservatore Romano.

Накануне Папа Франциск прокомментировал этот славный юбилей и напомнил о своей давней и глубокой связи с этим изданием.

«Я читаю её каждый день, и по воскресеньям, когда она не выходит, мне чего-то не хватает, – сказал Папа в интервью режиссеру Франческо Дзиппелю. – Также в Аргентине я постоянно и полностью прочитывал еженедельное испаноязычное издание: это связь со Святейшим Престолом, с учительством Церкви и её жизнью, с историей Церкви».

Епископ Рима отметил, что он читает L’Osservatore Romano с первой до последней страницы, по порядку, разве что некоторые конкретные материалы его интересуют более всего: «И когда я дохожу до конца, то говорю в сердцах, как жаль!».

Первый номер ватиканского издания был выпущен 1 июля 1861 года, вскоре после провозглашения Королевства Италия (1861-1946), унаследовав название от предыдущей частной газеты, которая выходила с 1849 по 1852 год и финансировалась французской католической группой легитимистов, пишет Vatican News.