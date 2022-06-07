Ватиканский клуб вступил во Всемирную федерацию тхэквондо

Следуя призыву Папы Франциска созидать также и с помощью спорта «культуру встречи» в противовес «схемам конфликта», ватиканский спортивный клуб Athletica Vaticana стал 211-м официальным членом Всемирной федерации тхэквондо.

Как сообщает русская служба Vatican News, представители Всемирной федерации тхэквондо посетили Ватикан 2 июня. Президент федерации Чо Чжонвон встретился с епископом Полом Таем, секретарем Папского совета по культуре, занимающимся вопросами спорта, и с семью тхэквондистами из ватиканского клуба. Спортсмены обсудили с епископом новые перспективы спортивного сотрудничества, в частности, посредством фонда Humanitarian Taekwondo, обозначив одной из целей вовлечение в спорт молодежи и самых уязвимых.

Всемирная федерация и Ватикан взаимодействуют уже не первый год: в 2016 году в городе-государстве прошли показательные выступления сборной представителей федерации по случаю симпозиума «Вера и спорт», а год спустя Чо Чжонвон встретился с Папой Франциском на площади Святого Петра, вручив ему черный пояс почетного 10 дана.

«Мы были рады принять Athletica Vaticana в нашу семью тхэквондо, — сказал Чо Чжонвон. – Тхэквондо – это универсальный язык, и неважно, какая у тебя религия или вера, кто ты и откуда, — все мы объединяемся в спорте. Всемирная федерация тхэквондо разделяет с Athletica Vaticana многие из ценностей, и мы твердо верим в силу спорта для продвижения дружбы, уважения и мира».