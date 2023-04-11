Ватиканский гобелен с изображением «Тайной вечери» представлен на выставке «Тени Леонардо: гобелены и церемонии при папском дворе»

Новая выставка в Reggia di Venaria, курируемая Андреа Мерлотти, представляет две выдающиеся работы в исключительном состоянии из коллекций Музеев Ватикана во дворце в стиле барокко, расположенном к северо-западу от Турина, передает «Седмица» со ссылкой на Тhe Аrtnewspaper.

На выставке «Тени Леонардо: гобелены и церемонии при папском дворе» представлены гобелены XVI века: «Тайная вечеря» Леонардо и балдахин папского трона Климента VII. Выставка рассказывает об этом важном моменте Нового Завета и его зримом выражении в ритуальной церемонии, которая формировалась веками.

Гобелен «Тайная вечеря» – это копия фрески Леонардо да Винчи 1494–1498 годов в трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Он полностью соткан из шелка, покрытого золотом и серебром.

Гобелен прибыл в Рим в 1533 году в качестве подарка от короля Франции Франциска I Папе Клименту VII по случаю свадьбы между племянницей понтифика Катериной Медичи и Генрихом Валуа, вторым сыном короля. Их союз скрепил стратегический союз между папством и «христианнейшим королем» Франции против императора Священной Римской империи и короля Испании Карла V, чьи мятежные войска разграбили Рим всего несколькими годами ранее.

Примерно в то же время балдахин был соткан по заказу Папы Римского Климента VII (или, возможно, Льва X) известным брюссельским изготовителем гобеленов Питером Ван Алстом, чья мастерская уже изготовила знаменитые рафаэлевские гобелены для Сикстинской капеллы по мотивам картонов, созданных талантливыми учениками Рафаэля Перино дель Вага и Джованни да Удине.

Два гобелена стали ассоциироваться с одной из самых важных церемоний Страстной недели — омовением ног. Выставка воссоздает традиционную обстановку ритуала Великого Четверга в величественном Герцогском зале Апостольского дворца Ватикана, а затем в соборе Святого Петра, куда церемония была перенесена в 19 веке, чтобы вместить все большее количество людей. Подражая Христу, омывающему ноги учеников перед Своим распятием, Папа Римский омывал ноги 13 священникам под сенью гобелена Тайной вечери, важного евхаристического символа, который был установлен на стене вместе с балдахином Климента VII.

Церемония требовала особых облачений из тонкой белой шерстяной ткани для священников, символически представляемых в качестве «апостолов», которым омыли ноги и которые получили небольшие букеты живых цветов и две медали, одну золотую, а другую серебряную.

Venaria Reale демонстрирует четыре редких картины этого торжественного обряда 18-го века, предоставленные на время Римским музеем и епархиальным музеем виллы Лагарина, а также два ранее не выставлявшихся рисунка из Музеев Ватикана и подборку литографий 19-го века.

За церемонией следовал банкет, представленный на выставке картинами и гравюрами на дереве, который возглавлял сам Папа. Стол при этом украшали сахарными скульптурами.

Омовение ног привлекало большое количество зрителей, в том числе князей и правителей. Кардиналы, суверены и дворяне подражали жесту Папы в приюте церкви Сантиссима Тринита деи Пеллегрини в Риме. Этот дух подражания быстро распространился на самые важные европейские дворы, где, как показывают некоторые работы на выставке, католические правители повторяли церемонию в присутствии гобеленов или картин, изображающих Тайную вечерю.

Карл Феликс, герцог Савойский, хотел установить копию «Тайной вечери» Леонардо в Королевском дворце Турина, чтобы максимально приблизиться к папской церемонии, свидетелем которой он был в Риме, и к оригинальному библейскому эпизоду, который вспоминался в этой церемонии. Этой цели должны были служить гобелен из Палаццо дель Квиринале в Риме, а также кувшины и тазы из Туринского дворца и Службы литургических торжеств Ватикана.