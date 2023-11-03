Ватиканские СМИ создают мультимедийный архив

Впервые СМИ Ватикана будут иметь архив текстов, изображений, аудио и видео. 30 октября 2023 года Департамент по коммуникации объявил о планах оцифровки всех медиа-материалов, как уже существующих, так и тех, что добавляются в текущем режиме, передает Vatican News.

До сих пор различные редакции и отделы масс-медиа Святейшего Престола не имели единого архива и в лучшем случае хранили свои материалы выборочно. Теперь исторические подборки всех подразделений должны быть включены в новый мультимедийный архив и проиндексированы по единой методике.

Архив интегрирован в главную редакцию ватиканской Дикастерии по коммуникации и сотрудничает с её префектом Паоло Руффини. Целью его создания является обеспечение синергии в работе СМИ Св. Престола и улучшение функционирования отдельных редакций, — сообщается в специальном пресс-релизе.

Руководителем нового отдела стал Пьетро Кокко, бывший помощник программного директора Радио Ватикана.