Ватиканские пожарные сделали необычный подарок пациентам детской больницы (ВИДЕО)

Ватиканские пожарные сделали необычный подарок пациентам детской больницы (ВИДЕО)

Февраль 17, 2019

14 февраля ватиканские устроили представление для маленьких пациентов детской , передает из Града  Ольга Сакун. 

Детям разрешили побыть «пожарными на один день», а тех, кто должен был оставаться в постели, пожарные приветствовали через окна, спустившись к ним с крыши.

Сами работники ватиканской пожарной охраны рассказали, что они получили от представления не меньше удовольствия, чем , ведь впервые им довелось выйти на службу не ради работы, а ради улыбки на лицах больных ребят.

В знак благодарности дети подарили пожарным рисунки, а технический директор больницы от имени всего персонала отметил, что страдающему ребенку очень важно хотя бы на несколько минут отвлечься от тяжелого испытания, которому подвергается он сам, его родители и вся семья. Представление пожарных стало «мостом в нормальную жизнь, к мечте, которая находится за стенами больницы», подчеркнул директор.

Источник: Vatican News

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