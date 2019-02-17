Ватиканские пожарные сделали необычный подарок пациентам детской больницы (ВИДЕО)

14 февраля ватиканские пожарные устроили представление для маленьких пациентов детской больницы «Бамбино Джезу», передает из Града Ватикан Ольга Сакун.

Детям разрешили побыть «пожарными на один день», а тех, кто должен был оставаться в постели, пожарные приветствовали через окна, спустившись к ним с крыши.

Сами работники ватиканской пожарной охраны рассказали, что они получили от представления не меньше удовольствия, чем дети, ведь впервые им довелось выйти на службу не ради работы, а ради улыбки на лицах больных ребят.

В знак благодарности дети подарили пожарным рисунки, а технический директор больницы от имени всего персонала отметил, что страдающему ребенку очень важно хотя бы на несколько минут отвлечься от тяжелого испытания, которому подвергается он сам, его родители и вся семья. Представление пожарных стало «мостом в нормальную жизнь, к мечте, которая находится за стенами больницы», подчеркнул директор.

Источник: Vatican News