Ватикан: здоровье Папы Франциска улучшается

Здоровье Святейшего Отца, с 29 марта находящегося в римской больнице им. Агостино Джемелли, улучшается: в течение дня он отдыхал, молился и выполнял некоторые рабочие обязанности, передает Vatican News со ссылкой на коммюнике ватиканской пресс-службы.

Вечером 30 марта, сообщая журналистам о состоянии здоровья Епископа Рима, глава Зала печати Маттео Бруни ссылается на информацию от медицинского персонала, сопровождающего Папу в больнице: «В рамках клинического обследования у Святейшего Отца был обнаружен инфекционный бронхит, что потребовало назначения антибиотикотерапии на инфузионной основе. Это дало ожидаемый эффект и привело к заметному улучшению самочувствия». По мнению специалистов, Святейший Отец может быть выписан в ближайшие дни.

Утром 30 марта Маттео Бруни сообщил, что Папа Франциск хорошо отдохнул за ночь и что клиническая картина «постепенно улучшается»: Святейший Отец позавтракал, прочитал несколько газет и возобновил работу; перед обедом он отправился в часовню, расположенную в его частных апартаментах, где уединился для молитвы и принял Евхаристию.