Ватикан: возобновление паломничеств на Святую Землю

«Возвращение паломников позволит Иерусалиму снова дышать двумя лёгкими», потому что Святая Земля без паломников – «неполноценная»: такими словами латинский Патриарх Иерусалимский Пьербаттиста Пиццабалла приветствовал первую группу верующих, священников и журналистов, которые посетили исторические святые места после начала пандемии COVID-19.

Гости приехали во главе с кардиналом Энрико Ферочи и администратором Римского паломнического бюро (ORP) о. Ремо Кьяварини; обращаясь к ним, монсеньор Пиццабалла отметил, что эта поездка – первая за полтора года вынужденного перерыва, и напомнил о тесной связи между Римом и Святым градом Иерусалимом.

Комментируя событие перед микрофонами Радио Ватикана, Патриарх Пиццабалла не скрывал некоторого беспокойства по поводу поездок, но с энтузиазмом возобновил приглашение приезжать на Святую Землю. Что касается политической ситуации, иерарх отметил, что спустя два месяца после столкновений во многих аспектах напряжённость утихла, даже если реального решения израильско-палестинского вопроса пока не видно: для эффективных перемен нужен контекст, которого сейчас нет, поэтому теперь – «самое время сеять», подчеркнул архиепископ. Кроме того, Иерусалим нуждается в Кафедре святого Петра, равно как Римская Церковь нуждается в «Церкви-матери».

По словам кардинала Энрико Ферочи, паломничества на Святую Землю «позволяют пережить зримый опыт», и в данном случает этот опыт уникален, поскольку первая группа проживает его в особом измерении созерцания и духовных размышлений: теперь в святых местах нет ни очередей у входов, ни суеты многочисленных туристов, как это было всегда. По этому поводу Патриарх Пиццабалла отметил, что заметное отсутствие паломников приносит боль: время пустоты принесло серьёзные проблемы всем, в частности многим семьям, живущим за счёт туризма на этой земле. И всё же оно может стать возможностью переосмыслить ритм и формы путешествий, чтобы они лучше отвечали потребностям паломников, а также тех, кто занимается религиозным туризмом: важно, чтобы сердца людей были тронуты встречей с местами земной жизни Иисуса и, следовательно, с личностью Христа.

Участники первого паломничества приняли участие в Святой Мессе в Гефсимании, посетили Вифлеем, помолились у Гроба Господня. Местные монахи-францисканцы встретили гостей пением молитв и в обращении к ним отметили, что базилика Гроба Господня никогда не закрывалась, вопреки фейковым новостям в СМИ: богослужения здесь не прекращались ни днем, ни ночью, потому что молитва обо всех христианах мира непрестанна.

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News