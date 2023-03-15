Ватикан вернул Греции три фрагмента Парфенона

Святейший Престол передал в дар Греции три фрагмента скульптур афинского Парфенона, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Aleteia.

7 марта кардинал Фернандо Вергес Альсага, председатель Губернаторства Ватикана, передал три артефакта министру культуры Греции Лине Мендони. На церемонии также присутствовали представитель Элладской Православной Церкви и директор Ватиканских музеев Барбара Ятта.

Ватикан объявил о грядущем возвращении Греции трех фрагментов Парфенона в декабре прошлого года, сообщив, что это решение принял Папа Франциск «как конкретный знак искреннего желания продолжать экуменический диалог и свидетельствовать об Истине».

Возвращены три скульптурных элемента из пентелийского мрамора, которые были частью украшения Парфенона, созданного скульптором Фидием в середине V века до н.э.

Первый артефакт – голова лошади с западного фронтона храма, которая могла быть частью одной из лошадей квадриги, управляемой богиней Афиной в сцене спора с Посейдоном за владычество над Аттикой.

Второй фрагмент – голова мальчика, предположительно державшего поднос с подношениями Афине из фриза храма.

Третий рельеф – мужская голова с бородой, предположительно, находилась в одном из метопов на южной стороне того же храма, где была изображена битва лапифов с кентаврами.

Мраморные фрагменты находились в Ватиканских музеях с XIX века. Как скульптуры Парфенона их идентифицировала в 1947 году немецкий археолог Эрмин Шпайер.