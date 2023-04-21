Ватикан: в базилике св. Петра появился отдельный вход для молящихся

В Ватиканской базилике св. Петра появился отдельный вход для молящихся. Поток туристов в Риме вернулся к допандемийному уровню, и для того, чтобы попасть в главный храм католического мира, посетителям иногда приходится отстоять многочасовую очередь. В ответ на эту проблему в Ватикане решили сделать отдельный вход для верующих, приходящих в базилику на мессу, исповедь или для молитвы.

«Вход для молящихся» открылся во время Страстной недели и находится в правой части площади св. Петра, справа от ограждений с металлодетекторами перед входом в базилику, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Как говорит Маунтен Буторак — американец, много лет живущий в Риме и проводящий экскурсии для небольших групп католиков, создание отдельного входа для молящихся «давно назрело». «Когда я только переехал, я всегда ходил на воскресную мессу в храм св. Петра, но полтора часа стояния очереди перед мессой мне очень быстро надоели», — сказал Буторак, отметив, что в пик туристического сезона ожидание в очереди может занять до двух часов.

Как пояснил архипресвитер Ватиканской базилики кардинал Мауро Мамбетти, «вход для молящихся» пока был установлен в порядке эксперимента. «В соответствии с пожеланием Святого Отца, мы хотели бы вновь сделать святилище максимально доступным для духовной, литургической и богослужебной жизни», — заявил Мамбетти. В дальнейшем планируется устроить в базилике Св. Петра отдельную «тропу паломника», отделенную красными веревочными ограждениями. Тропа будет вести верующих вдоль правой стены храма, мимо «Пьеты» Микеланджело и захоронения св. Иоанна Павла II к часовне, где ежедневно совершается поклонение Святым Дарам, и зоне, где происходит исповедь. Тем временем, центральная часть базилики по-прежнему будет предоставлена туристам и экскурсионным группам.