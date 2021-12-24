Ватикан ужесточил антиковидные ограничения

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подписал 23 декабря постановление о новых мерах по сдерживанию распространения COVID-19 на территории Государства Града Ватикан и во всех ватиканских учреждениях, в том числе экстерриториальных.

Сотрудники ватиканских учреждений не смогут заступить на рабочее место без наличия QR-кода, выданного после прививки либо после выздоровления от ковида. QR-кода, полученного по результатам теста, уже не будет достаточно. Те же требования относятся к посетителям этих учреждений.

Кроме того, с 31 января сотрудники ватиканских ведомств, непосредственно контактирующие с посетителями, смогут работать лишь при наличии справки о прохождении вторичного цикла вакцинации.

На территории Града Ватикан также обязательно ношение защитной маски, в том числе на улице.



Источник: Vatican News