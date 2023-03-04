Ватикан установил дипломатические отношения с Оманом

23 февраля были установлены дипломатические отношения между Святейшим Престолом и Султанатом Оман, сообщает Vatican News.

В совместном заявлении говорится, что это решение объясняется обоюдным желанием продвигать взаимопонимание и дружеские отношения, основанные на сотрудничестве, и убежденностью, что полноценные дипломатические отношения послужат интересам как Омана, так и Святейшего Престола. Этот важный выбор, отмечается в документе, продиктован принципами равноправия, независимости, территориальной целостности и невмешательства.

Полноценные дипломатические отношения установлены на основе Венского соглашения от 18 апреля 1961 года на уровне апостольской нунциатуры в Султанате Оман и Посольства Султаната Оман при Святейшем Престоле.

Оман состоит из 11 мухафаз (губернаторств), которые в свою очередь делятся на 61 провинцию. Численность населения – около 4,5 миллионов человек. Большинство жителей — арабы, однако есть и значительное присутствие иностранных работников, преимущественно из стран Ближнего Востока, Филиппин, Индии и Пакистана. Султанат, который был британским протекторатом с 1891 года, получил независимость в 1971 году.

Оман представляет собой монархию-султанат, с 11 января 2020 года ее возглавляет султан Хейсам бен Тарик Аль Саид. Как и в большинстве стран Персидского залива, экономика Омана в основном сосредоточена на топливном секторе.

Основной закон Омана провозглашает ислам государственной религией, а шариат – основным источником национального законодательства; тем не менее утверждается также свобода религии и запрет дискриминации по признаку вероисповедания.

С церковной точки зрения Оман является частью Апостольского викариата Южной Аравии с центром в Абу-Даби, вверенного пастырской опеке монсеньора Паоло Мартинелли. В султанате есть 4 католических прихода, в которых служат 12 священников. С установлением полноценных дипломатических отношений со Святейшим Престолом Католическая Церковь в Омане сможет в еще большей мере вносить свой вклад в благосостояние султаната.