Ватикан урегулировал использование ИИ на своей территории

1 января 2025 года вступили в силу «Руководящие линии в области искусственного интеллекта», разработанные Папской комиссией по Государству Граду Ватикан. Правила действительны на территории Ватикана, а также в экстерриториальных зонах, указанных в 15 и 16 параграфах Латеранских соглашений, сообщает Vatican News.



Документ открывается перечислением причин, которые продиктовали необходимость принятия норм в столь инновационной области. «Наука и техника, — читаем в предисловии, — это продукт человеческой креативности, понимаемой как дар Божий; благодаря им появились средства для преодоления многочисленных зол, которые угнетали и ограничивали человека». Вместе с тем «научно-технический прогресс может представлять риски для выживания и опасность для общего блага». Именно это привело к созданию норм в области применения ИИ с тем, чтобы обеспечить этичность принимаемых в этой сфере решений.

Итак, Губернаторство Града Ватикан, исполнительный орган города-государства, установило определенные правила, на основании которых, как указано в конце документа, в течение 12 месяцев будут изданы законы для их актуализации.

Основной принцип осуществления любой деятельности, связанной с ИИ – экспериментов, развития технологий, применения, — заключается в уважении достоинства человека. Системы и модели ИИ должны также гарантировать безопасность Государства Града Ватикан, защиту и конфиденциальность персональных данных, неприемлемость какой-либо дискриминации, экономическую устойчивость и заботу о творении. Согласно новым руководящим линиям, любая деятельность, связанная с ИИ, должна быть антропоцентрична, поскольку «призвание искусственного интеллекта – быть на служении человеку, защищать автономию и правомочие человека в принятии решений».

В документе перечислены случаи, когда запрещено использование ИИ: это запрещается, в частности, для таких целей, как «общие выводы антропологического порядка с дискриминирующими последствиями для человека»; запрещено использование ИИ для манипуляций, которые могут нанести людям физический или психологический ущерб; недопустимо применение ИИ и в том случае, когда доступ к нему исключает людей с инвалидностью или ведет к социальному неравенству. Запрещено применение искусственного интеллекта для любых целей, противоречащих миссии Римского Папы, единства Католической Церкви и нормального осуществления деятельности Губернаторства Града Ватикан.

Особое внимание в документе уделяется применению систем ИИ в ватиканском Управлении здравоохранения и гигиены. Во-первых, пациенты всегда должны быть проинформированы об использовании этих новых технологий, во-вторых, это использование не должно ограничивать и обуславливать решения врача или наносить ущерб его репутации.

Использование систем и моделей ИИ на территориях, подвластных Губернаторству, должно сопровождаться соблюдением всех законов об авторских правах и не может наносить ущерб чести, репутации, имиджу и авторитету Папы Римского, Католической Церкви и Государства Града Ватикан.

Далее отмечается, что системы ИИ могут применяться для обучения персонала, для улучшения условий труда и защиты здоровья работников. А вот в области юриспруденции ИИ можно будет использовать исключительно для улучшения организации работы или для поиска: истолкование же законов, оценка фактов и судебные доказательства находятся в исключительной компетенции судей.

Губернаторство Града Ватикан учреждает специальную Комиссию по искусственному интеллекту, состоящую из пяти членов и возглавляемую генеральным секретарем.