Ватикан учредил специальный комитет по инвестициям

Во вторник 7 июня Ватикан объявил о создании комитета по инвестициям и назначении его членов, передает РБК со ссылкой на Vatican News.

Члены комитета по инвестициям Ватикана были назначены на пятилетний срок. Они должны будут обеспечить этический характер инвестиций Святейшего Престола в акционерный капитал и соответствие критериям прибыльности, пригодности и умеренности риска.

Главой комитета по инвестициям Ватикана стал кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни. В состав комитета также вошли четыре независимых финансовых эксперта — основатель и главный исполнительный директор RegHedge Жан-Пьер Кейси (Великобритания), управляющий директор Union Investment Privatfonds Джованни Кристиан Михаэль Гай (Германия), управляющий портфелем Skagen Funds Дэвид Харрис (Норвегия) и директор по инвестициям Бостонского колледжа Джон Дж. Зоуна (католического университета в США).

Создание комитета по инвестиционной этике было предусмотрено новой конституцией Ватикана Praedicate Evangelium, которая недавно вступила в силу.

Управление финансами Римско-Католической Церкви, ее религиозных орденов, благотворительных организаций, а также сотрудников Ватикана осуществляет официальный банк Ватикана – Институт религиозных дел (Istituto per le Opere di Religione – IOR). В 2021 году IOR заработал €18,1 млн чистой прибыли по международным стандартам бухгалтерского учета. Чистая процентная маржа организации выросла на 15%, чистый комиссионный доход — на 22%, активы под управлением — на 4%.