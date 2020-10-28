Рождественская литургия Папы Франциска пройдет в этом году без присутствия верующих

Рождественские богослужения в Ватикане в этом году будут проводиться без участия общественности. Это следует из письма, направленного Государственным секретариатом в посольства, аккредитованные при Святейшем Престоле.

Причина такого решения — кризис, связанный с пандемией коронавируса.

Согласно обращению, разосланному по дипломатической почте 22 октября 2020 года Отделом по общим делам, Папа Франциск будет проводить литургические торжества в период Рождества «в частном порядке без присутствия членов дипломатического корпуса». Мессы из собора Святого Петра будут транслироваться онлайн, сообщает CNA.

Обычно дипломаты, аккредитованные при Святейшем Престоле, участвуют в папских службах в качестве специальных гостей.

Напомним, в этом году из-за противоэпидемических мер, включающих двухмесячную «блокировку» всей Италии, богослужения Страстной недели и Пасхальные торжества прошли в таком же формате.

В Италии за последние недели наблюдалось резкое увеличение числа случаев заражения COVID-19, а также увеличение количества госпитализаций и смертей, что вынудило правительство принять новые меры сдерживания, включая полное закрытие тренажерных залов и театров, а также закрытие в 18:00 баров и ресторанов, за исключением работы на вынос. Также приостановлены все развлекательные мероприятия, вечеринки и приемы.

Во время Адвента и Пасхи расписание публичных литургических богослужений Папы обычно особенно насыщено, тысячи людей участвуют в мессах в базилике Святого Петра.

В предыдущие годы Епископ Рима совершал св. Мессу 12 декабря в праздник Богоматери Гваделупской, а 8 декабря участвовал в церемонии и молитвенном бдении на римской площади Пьяцца ди Спанья в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Согласно расписанию публичных папских мероприятий на 2020 год, опубликованному на веб-сайте Ватикана, вместо Мессы 8 декабря Папа возглавит Ангелус на площади Святого Петра, чтобы отметить этот день.

Во время рождественских праздников Папа обычно совершает полуночную Мессу Навечерия в честь Рождества Господня в базилике Святого Петра 24 декабря, а в сам день Рождества в полдень он дает торжественное благословение «Urbi et Orbi» из центральной лоджии базилики.

В прошлые годы 31 декабря в Ватиканской базилике Святого Петра Папа также совершал торжественное богослужение Первой вечерни с благодарностью за прошедший год, а на следующий день 1 января в торжество Пресвятой Богородицы он возглавлял Св. Мессу.

Эти мероприятия не включены в публичное расписание Папы Франциска на 2020 год, за исключением благословения на Рождество «Urbi et Orbi». Папа по-прежнему будет обращаться к верным после традиционной молитвы Ангелус и проводить общие аудиенции по средам каждую неделю, за исключением Рождества.

График публичных мероприятий не распространяется на период после декабря 2020 года, поэтому неясно, будет ли Папа Франциск публично совершать какие-либо литургии января 2021 года, в том числе Мессу на Крещение Господне 6 января.

Также пока неизвестно, будет ли Святейший Отец в следующем году крестить детей сотрудников Римской Курии в Сикстинской капелле.