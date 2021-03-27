Ватикан провел сетевой семинар по разоружению и межрелигиозному диалогу

В граде-государстве на этой неделе прошел веб-семинар на тему «Продвижение комплексного разоружения во время пандемии» с докладчиками от международных организаций и видеообращениями представителей основных мировых религий, сообщает Благовест-инфо.

Веб-семинар был организован Департаментом служения целостному развитию человека и группой «Стратегическая концепция ликвидации и нераспространения оружия» (SCRAP) . Эта группа организует кампании в поддержку всеобщего и полного разоружения, в том числе предлагает образцы договоров для переговоров по юридически обязательным соглашениям стран о разоружении.

Вебинар Ватикана проходил в трех модулях. После открытия и программного доклада государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина, международные спикеры затронули темы укрепления международных норм всеобщей безопасности и наращивания экуменического и межрелигиозного сотрудничества ради целостного развития. В своем обращении к участникам семинара кардинал Паролин подчеркнул, что укрепление всеобщей безопасности «означает превращение инструментов ненависти в инструменты мира; оно означает отказ от нарастающего распространения оружия в мире и совместную работу ради общего блага и сокращения бедности».

Госсекретарь Святейшего Престола напомнил, что мир сталкивается со множеством взаимосвязанных гуманитарных кризисов в разных областях жизнедеятельности, включая продовольственный, медицинский, психический и экономический кризисы. «Мы не можем более действовать поодиночке в борьбе с этими нарастающими проблемами, заявил кардинал, и призываем страны вкладывать средства в здоровье, социальную справедливость и искоренение бедности, а не в наращивание вооружений».

На веб-семинаре выступили также видные представители духовенства, в том числе архиепископ Иван Юркович, представитель Ватикана при ООН в Женеве; кардинал Курт Кох, президент Папского совета по содействию христианскому единству; кардинал Мигель Аюсо Гишо, президент Папского совета по межрелигиозному диалогу; и кардинал Сильвано Томази, специальный представитель Суверенного военного Мальтийского ордена.

Кардинал Кох напомнил, что христианское единство не только исцеляет Церковь, но и способствует прочному миру, а распространение мира, в свою очередь, содействует христианскому единству.

Кардинал Аюсо подчеркнул огромную роль, которую межрелигиозный диалог может сыграть в усилиях по разоружению. «Продолжая нашу важнейшую работу по разработке стратегий содействия разоружению, сказал он, мы не остаемся глухи к великим страданиям детей, женщин и мужчин, гибнущих и страдающих в продолжающихся войнах по всему миру».