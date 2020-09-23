Ватикан против упоминания о «репродуктивных правах» в резолюции ООН по коронавирусу

Святейший Престол не поддерживает упоминание о «репродуктивных правах» в резолюции ООН по коронавирусу, поскольку эта формулировка подразумевает права на аборт, суррогатное материнство, стерилизацию и прочие неприемлемые для веры смыслы.

Представитель Ватикана при ООН заявил, что включение ссылки на «репродуктивные права» в резолюцию ООН по борьбе с коронавирусом «вызывает глубокую озабоченность и разногласия». Архиепископ Габриэле Качча сделал это заявление после того, как Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию под названием «Всесторонний и скоординированный ответ на пандемию COVID-19». Резолюция призывает государства «принять все меры для обеспечения прав женщин и девочек на наивысший достижимый уровень здоровья, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, а также их репродуктивные права».

«Святейший Престол считает весьма прискорбным, что в принятой резолюции содержится глубоко тревожная и вызывающая разногласия ссылка на «сексуальное и репродуктивное здоровье и репродуктивные права, – отметил постоянный наблюдатель Св. Престола. – Как неоднократно отмечалось в комментариях Святейшего Престола на международных конференциях, в том числе в Пекине и Каире, он рассматривает формулировку «репродуктивное здоровье» и связанные с ней понятия целостной концепции здоровья как относящиеся к человеку в единстве его/ее личности, разума и тела. Святейший Престол отвергает аборт – в том числе аборт инвалидного плода или плода нежелательного пола – суррогатное материнство и стерилизацию как аспекты «репродуктивного здоровья».

Критика архиепископа была поддержана представителем США, проголосовавшим против резолюции, возражавшим против включения в резолюцию «репродуктивных прав» и против формулировки о «ключевой руководящей роли» ВОЗ в борьбе с вирусом. В итоге резолюция была принята 169 голосами «за» при двух «против» (США и Израиль) и двух воздержавшихся (Венгрия и Украина).

Представитель Ватикана также поддержал призыв резолюции к «обширной иммунизации» в борьбе с COVID-19, но подчеркнул, что вакцины должны быть «свободны от этических отягощений» и общедоступны. Также он выразил сожаление по поводу «исключения религиозных организаций из списка играющих важную роль в борьбе с пандемией». Архиепископ Качча призвал к «более жестким формулировкам» в отношении реформы международной финансовой системы, подчеркнув необходимость «сокращения или отмены долгового бремени, возложенного на беднейшие страны»; а также приветствовал включение в резолюцию «исчерпывающих формулировок по изменениям климата».

«Пандемия не должна отвлекать наше внимание от климатического кризиса, который продолжает оставаться одной из самых серьезных глобальных проблем», — сказал архиепископ.

Источники: Седмица / CNA