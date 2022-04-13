Ватикан призывает строить коллективную безопасность без ядерного оружия

Святейший Престол выступил с заявлением против ядерной войны и принял участие в международном форуме по предотвращению ядерной угрозы наряду с учеными со всего мира, в том числе из России, сообщает русская служба Vatican News.

Папская академия наук опубликовала заявление о предотвращении ядерной войны и войны против гражданского населения, обращенное прежде всего к лидерам государств и к ученым.

Главы государств призываются «предпринять инициативу, чтобы немедленно прекратить сложившуюся ситуацию на Украине и пойти по направлению к мирному решению»; ученые же должны разработать практические методы контроля над ядерными вооружениями. Наконец, в заявлении звучит призыв ко всем людям: вести только одну битву, то есть битву против убеждения в неизбежности войны.

Еще в 1982 году Папская академия наук затронула вопрос ядерных вооружений в «Декларации о предотвращении атомной войны». Содержащиеся в ней утверждения по-прежнему актуальны, однако в новом документе отмечается, что по сравнению с 80-ми годами прошлого века ситуация изменилась и даже ухудшилась. В частности, речь идет о росте недоверия и подозрительности между Западом и Востоком, между Югом и Севером планеты, а также между странами и их группами: между США, Китаем, Европой и Россией.

«Признавая естественное право людей выживать, жить с достоинством и стремиться е счастью, наука должна быть использована для того, чтобы содействовать достижению процветания человечества, его реализации и миру», — читаем в тексте заявления Папской академии науки. «Исследования и изучение вопроса преодоления и предотвращения войны, равно как и вопрос продвижения мира – и не только отсутствия войны – должны быть в центре всех научных дисциплин».

Папская академия наук указывает на девять глобальных действий против ядерной войны. Во-первых, это соблюдение принципа неприменения силы или угрозы против территориальной целостности или политической независимости другого государства; затем, неприменение силы как способа решения международных конфликтов, поскольку это ведет к эскалации военной угрозы, в том числе ядерной, химической и биологической; предоставление убежища и защиты миллионам беженцев со всех концов света; нераспространение ядерного оружия в других странах, что привело бы к риску ядерного терроризма; соблюдение принципа, заключающегося в том, чтобы не применять первыми ядерные вооружения, одновременно предпринимая усилия для остановки гонки вооружений; поиск эффективных способов для дальнейшего нераспространения атомного оружия; контроль за тем, чтобы мирное использование атомной энергии не сменило курс в сторону распространения ядерного оружия; принятие всевозможных практических мер, уменьшающих вероятность ядерной войны вследствие ошибки или нерациональных действий; наконец, дальнейший контроль над соблюдением соглашений по ограничению вооружений, с тем чтобы создать систему коллективной безопасности, в которой не было бы места для атомного оружия.

На днях другое учреждение Святейшего Престола – Департамент содействия целостному развитию человека – участвовало в конференции итальянской Академии деи Линчеи на тему «Ядерные риски и контроль над вооружениями. Проблемы и прогресс в эпоху пандемии и войны». На трехдневной конференции выступали ученые и политики со всего мира, в том числе лауреат Нобелевской премии по физике Джорджо Паризи, лауреат Нобелевской премии по медицине Жюль Офман, а также ученые из Японии, Латвии, России. В частности, с докладом «Искоренение ядерного оружия: текущие дебаты в российской стратегическом сообществе» выступила глава Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Надежда Арбатова; с докладом «Случай Корейского полуострова» выступил Антон Хлопков, директор Центра энергетики и безопасности; Алексей Арбатов. руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО, прочитал доклад о сохранении и обновлении стратегической стабильности. Представитель Ватикана Алессио Пекорарио выступил с докладом «Продвижение целостного развития человека и мир в цифровую эпоху».