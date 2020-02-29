Ватикан призвал к выработке «этики искусственного интеллекта»

«Призыв к этике искусственного интеллекта» (Call for AI Ethics): так озаглавлена декларация, принятая 28 февраля Папской Академией защиты жизни, руководством ФАО, IBM, Microsoft и Европарламента. Документ был подписан в конце римского семинара, проходившего на тему «‘Добрый’ алгоритм. Искусственный интеллект: этика, закон, здоровье». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Именно человечество должно использовать технологии, а не наоборот, чтобы не допустить «диктатуры алгоритма». Более 450 человек – информатиков и философов, богословов и руководителей кампаний – подтвердили этот призыв, обусловленный вызовами, которые бросает человечеству распространение систем искусственного интеллекта. Важным моментом встречи, проходившей в Конференц-зале на улице Виа делла Кончилиационе, стало послание Папы Франциска, зачитанное президентом Папской Академии защиты жизни.

Призыв, включающий принятие конкретных обязательств, подписали президент Папской Академии защиты жизни архиепископ Винченцо Палья, президент Microsoft Брэд Смит и исполнительный вице-президент IBM Джон Келли III. В семинаре принимали участие президент Европарламента Давид Сассоли и генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. Речь идёт о первом шаге: участники встречи выразили надежду, что правительства и крупные компании присоединятся к дебатам, открытым в рамках семинара.

На завершение работ президент Папской Академии защиты жизни Высокопреосвященный Винченцо Палья заявил: «Дебаты подтвердили, что ни у кого нет готовых ответов на эти вызовы, но, напротив, прозвучало много вопросов: необходимо вместе понять, как их услышать и управлять ими».

Па словам президента Европарламента Давида Сассоли, «перед лицом неизвестного, которое открывает перед нами эпоха великих преобразований, требуется большая прозрачность. <…> Важно, чтобы новые технические границы регулировались не только на уровне государств, но и всей Европы: нужна разработка точных правил использования и принятия общих требований; таким образом можно будет определить воздействие (новых технологий) на соблюдение основных прав. <…> Евросоюз всегда поддерживал политику в пользу исследований и инноваций, но Европейский парламент обязан ещё больше защищать граждан от воздействия, которое могут оказать новые технологии». Политик напомнил, что недавно Европарламент обратился с просьбой к Европейской комиссии обновить и дополнить правовые рамки Евросоюза чёткими этическими принципами, в основании которых лежал бы человеческий фактор: «Граждане должны иметь возможность контролировать свои данные, защищать свою частную жизнь и уметь ориентироваться в получаемой информации».