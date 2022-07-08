Ватикан присоединится к Конвенции по климату и Парижскому соглашению

6 июля постоянный наблюдатель при ООН монсеньор Габриеле Джордано Качча передал генеральному секретарю ООН документ о присоединении Святейшего Престола – от имени и по поручению Государства-града Ватикан – к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. После необходимых юридических процедур Ватикан присоединится к Парижскому соглашению 2015 года, сообщает русская служба Vatican News.

В коммюнике Зала печати отмечается, что Святейший Престол намерен внести вклад и оказать моральную поддержку сотрудничеству всех государств, чтобы «эффективно и адекватно ответить на вызовы, которые изменение климата бросает нашему человечеству и общему дому». Эти вызовы имеют не только экологическое, но и этическое, социальное, экономическое и политическое значение, затрагивая прежде всего самых бедных и уязвимых. Поэтому необходимо брать на себя ответственность за продвижение культуры заботы, которая ставит во главу угла человеческое достоинство и общее благо.

В этом контексте Святейший Престол напоминает о настоятельном призыве Папы Франциска «возобновить диалог о мире, в котором мы строим будущее планеты. Нам необходимо объединяющее всех нас обсуждение, поскольку мы живём в условиях экологической угрозы, а её человеческие корни касаются и затрагивают всех нас». (Laudato si’ 14).

Отвечая на вопрос: «Какой мир мы желаем передать тем, кто придёт после нас, рождающимся сейчас детям?» (Laudato si’ 160), Святейший Престол надеется, что Конвенция ООН и Парижское соглашение помогут кардинальному сближению всех в принятии обязательств по «неотложной перемене курса», то есть убеждённому переходу от доминирующей в обществе «культуры отбросов» к «культуре заботы» об общем доме и о его жителях. У человечества есть для этого средства, однако требуется подлинное обращение, как индивидуальное, так и общинное, и настойчивое желание пройти этот путь. По словам Папы Франциска, речь идёт о более целостной модели развития, основанной на солидарности и ответственности: именно эти две фундаментальные ценности должны лежать в основе реализации как Конвенции (РКИК ООН), так и Парижского соглашения, и они будут направлять усилия Святейшего Престола в данном процессе, подчёркивается в коммюнике Зала печати Ватикана.