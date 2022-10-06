Ватикан присоединился к климатическим соглашениям ООН и Парижа

4 октября, в праздник св. Франциска Ассизского, Святейший Престол представил Секретариату ООН своё присоединение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), принятой в июне 1992 года, и к Парижскому соглашению, подписанному в 2015 году. Сообщает русская служба Vatican News.

Вечером того же дня на вилле Пия IV в Ватикане кардинал Пьетро Паролин выступил на конференции «Забота о нашем общем доме», организованной Государственным секретариатом Святейшего Престола в сотрудничестве с Папскими академиями наук. В саммите приняли участие кардиналы Майкл Черни (префект Департамента служения целостному человеческому развитию) и Фернандо Вергес Альсага (президент Губернаторства Государства Града Ватикан), монсеньор Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами и модератор встречи, а также министры иностранных дел разных стран и представители ООН.

«С присоединением Святейшего Престола Рамочная конвенция ООН об изменении климата почти достигла своей универсализации в 198 государствах», – подчеркнул государственный секретарь. Достижение этой цели является результатом длительного процесса исследований и анализа совместно с губернаторством и сотрудничества с департаментами Римской Курии. Во время конференции докладчики неоднократно цитировали социальную энциклику Папы Франциска Laudato si’. Иерарх напомнил, что этот документ призывает к сотрудничеству на разных уровнях между дисциплинами, странами, различными компонентами международного сообщества – государствами, организациями, местными властями, частным сектором, учёными, гражданским обществом – и прежде всего к «сотрудничеству между поколениями». Потому что, «говоря о заботе об общем доме, мы должны беспокоиться» о тех, кто придут в этот мир после нас:

«В этот особый момент нашей истории, отмеченный всё более тревожными конфликтами, которые ставят под угрозу многосторонний подход, необходимо консолидировать наши усилия в пользу целостной экологии. А этот вопрос, равно как изменение климата, рискует быть отодвинутым на второй план», – подчеркнул госсекретарь, напомнив, что именно с таким взглядом на будущее Папа Франциск принял специальное решение в отношении Государства Града Ватикан: сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году и в то же время содействовать «воспитанию в области целостной экологии». Это сможет стимулировать «новый образ жизни, основанный на развитии и устойчивости, братстве и сотрудничестве между людьми и окружающей средой».

«Так называемый социально-экологический кризис является благоприятным моментом для нашего обращения и для принятия неотложных решений», – заявил государственный секретарь, ссылаясь на научные данные: «Времени для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему остается всё меньше», а его воздействие глубоко, и оно затрагивает не только природу, но и экономику и всё общество.

Ватиканская конференция стала важным моментом размышлений и обмена опытом в преддверии конференции COP-27, которая будет проходить в Шарм-эль-Шейхе (Египет) с 6 по 18 ноября. Ровно год назад в Апостольском дворце Ватикана 4 октября 2021 года состоялось мероприятие «Вера и наука: на пути к COP-26»: тогда многие религиозные лидеры и учёные со всего мира подписали вместе с Папой Франциском призыв к неотложным мерам по защите и исцелению общего дома, к переходу от «культуры отбросов» к «культуре заботы» о планете.