Ватикан: представлены новые направления в лечении РС

20 июня на мероприятии, организованном Папской академией защиты жизни, были представлены новые направления в лечении бокового амиотрофического склероза (БАС) и рассеянного склероза (РС) с помощью трансплантации стволовых клеток мозга. Сообщает русская служба Vatican News.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи, президент Папской академии защиты жизни монсеньор Винченцо Палья, президент научно-исследовательского клинического института «Дом облегчения страданий» архиепископ Франко Москоне, директор Итальянского агентства по лекарственным препаратам (AIFA) Джованни Павези.

Участники продемонстрировали значительные результаты I фазы клинического испытания в области вторично-прогрессирующего типа рассеянного склероза. «На сегодняшний день лечение стволовыми клетками мозга является одним из наиболее эффективных методов борьбы с этими заболеваниями, ‒ пишет информационное агентство итальянского епископата SIR. ‒ Трансплантация стволовых клеток мозга способна нормализовать патологическое состояние организма за счёт выделения трофических и противовоспалительных субстанций».

С марта по май нынешнего года команда врачей под руководством Леонардо Горгольоне и Джузеппе Д’Орси провела трансплантацию двум пациентам с диагнозом рассеянный склероз (РС), а третья операция состоится в июле этого года. Это знаменательное событие стало возможным благодаря обнадеживающим результатам, полученным в ходе I фазы исследования, начавшейся в 2012 году, в ходе которой впервые в мире была проведена операция по трансплантации стволовых клеток мозга в различные участки спинного мозга пациентов.